Van ocho denuncias de acoso en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras

TEGUCIGALPA.

Era su primer año de universidad, tenía en mente que su vida estudiantil sería más exigente que en el colegio, pero tendría más tiempo y espacio para nuevas amistades.

No podía quejarse de su rendimiento académico en Ingeniería Eléctrica, pues su habilidad con los números es indiscutible. Pero las lenguas extranjeras no han sido su fuerte. Avanzó los primeros niveles del idioma, sin mucha complicación, pero la tercera clase terminó con su buena racha. Recibió la noticia que esperaba: debía cursar la materia otra vez.

Se acercó al docente para preguntar si podía realizar una prueba, una actividad o tarea para ganarse los puntos que le faltaban. Esperaba un “no, no hay algo que podás hacer” o “sí, redacta un párrafo sobre tu carrera”, pero jamás imaginó lo que el catedrático tenía en mente.

Con una mirada grotesca, risa burlesca y acariciando la mano del alumno, le dijo que ese problema solo lo podría resolver en el cubículo, donde lo estaría esperando. Un escalofrío recorrió el cuerpo del joven, tomó sus cosas y salió corriendo del aula de clases. Años después, comprendió que esa insinuación fue acoso.

El acoso sexual consiste en ser abordado de una manera no deseada o no permitida.

En 2012, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se convirtió en la primera institución de educación superior a nivel iberoamericano en contar con un reglamento especial para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso sexual.

Denuncias. En 2014 se reportaron seis casos y nueve en 2015. La Unidad de Acoso Sexual del Comisionado Universitario dio a conocer que en 2018 se ingresaron 15 denuncias y se orientó a 58 personas.

Hasta julio pasado se reportaron ocho casos ingresados y 26 personas han acudido para ser orientadas. Estas cifras son a nivel nacional.

“En el edificio de Biología antes había una unidad, que no recuerdo cómo se llamaba, pero ahí hacían citologías y revisiones”, comenzó contando una chica que hace 13 años había sido víctima de acoso cuando fue por una consulta médica. “Me hizo que me pusiera de pie con la bata, que me diera vuelta para verme las nalgas descubiertas y también me tocó inapropiadamente y fue horrible y cada vez que me tocaba, preguntaba si todo estaba bien”. Cuando salió del consultorio se sintió violada.

Cómo denunciar el acoso. Para denunciar un acoso es necesario presentarse a las oficinas de la Unidad de Acoso Sexual en el Comisionado Universitario, después se determina si las pruebas son suficientes para interponer la denuncia o se desestima. Para tener claro qué es el acoso se ofrece orientaciones a alumnos, docentes y empleados de la máxima casa de estudios.