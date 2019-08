Matan a una hondureña dentro de apartamento en Austin, Texas

Estados Unidos.

Una mujer de nacionalidad hondureña fue asesinada el pasado domingo dentro de un apartamento ubicado en Austin, Texas.

La víctima fue identificada como Vanessa Martínez (40), quien era originaria de la colonia Nueva Esperanza, municipio de Danlí, El Paraíso.

Información proporcionada hasta ahora detalla que la fémina estaba dentro de la bañera de su apartamento cuando la encontró su hija, al filo de las 10:00 pm. La mujer tenía varias heridas en su cuerpo, y según relataron vecinos, al menos seis hombres ingresaron al lugar y luego se escucharon varias detonaciones por arma de fuego.

Se supo que Vanessa Martínez tenía 25 años de haber emigrado a Estados Unidos, allá nacieron sus tres hijos, una de 18 años, un varón de 15 y un último de 10. También se casó con un hombre de origen mexicano, quien no se encontraba en el apartamento al momento del hallazgo, y aún no se sabe de su paradero, por lo que la Policía local sospecha que él también participó en el hecho.

Debido a que el costo de la repatriación es elevado, parientes de la víctima han pedido ayuda al Gobierno hondureño, caso contrario, que se le facilite a la mamá de Vanessa una visa humanitaria para poder ir a Austin y sepultarla.

"Quiero que nos colaboren, mi hermana no puede viajar, ella es diabética y está mal de salud, tiene muchos años de no mirar a su hija, y pedimos que se le de por lo menos esta oportunidad", dijo María Martínez, tía de la víctima.

Vanessa viajaría a Honduras para encontrarse con su madre después de 25 años.

"Mi sobrina trabajaba vendiendo artículos en su apartamento, sus hijas trabajaban aparte al igual que su esposo, eso les servía para sostenerse. Ella ayudó a muchas personas e incluso pensaba venir a Danlí el próximo año, pero ahora la mataron y no se metía con nadie", agregó.

Por su parte, una prima de la víctima y quien no quiso se divulgara su identidad por seguridad, comentó a LA PRENSA que "los niños no estaban con ella al momento del suceso porque tienen un trabajo temporal, es una manera de aprovecha cuando están de vacaciones, porque aquí en Estados Unidos todo mundo trabaja. De su esposo mexicano aún no se sabe nada, solo que salió en un carro de color rojo, ya las autoridades lo andan buscando".