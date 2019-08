Para 2025 todas las calles del primer anillo tendrán ciclovías

San Pedro Sula, Honduras.



Con el objetivo de convertir a San Pedro Sula en una ciudad inteligente, la alcaldía realizará importantes cambios en las calles y avenidas antes de 2025.



Todo irá de la mano de un sistema de transporte optimizado para generar un tráfico continuo, seguridad para el peatón, espacio para los ciclistas y áreas verdes colindantes.



Estas mejoras las contempla la comuna a través de la Ordenanza de Zonificación y Urbanización, documento que en su artículo 59 establece que el sistema vial a 2017 se estructura y presenta a lo largo de sus principales vialidades diversos anchos de vía, generando una deficiente conectividad al interior de la zona urbana.



Por ello, todas las vías ubicadas dentro del primer anillo de Circunvalación que tengan una rodadura (carriles donde circula el carro) de 8 metros deberán proyectarse con un derecho de vía de 16 metros sin excepción, es decir que las vías principales y secundarias contarán con un espacio estandarizado de acera, área verde y ciclovías (en caso de ser necesario), dando prioridad al peatón y ciclista, según el artículo 60, en donde se especifica que no podrán ampliarse las medidas de las zonas de rodamiento (carriles), sino que las obras complementarias en mención.



La alcaldía ha clasificado las calles en cuatro: vías de conexión regional (VR), las cuales se caracterizan por su función intermunicipal y regional, vías arteriales (VA), que son las principales vías del sistema vial oficial de la ciudad y se caracterizan por su función de articulación interurbana y de enlaces entre el sistema interurbano y regional.



Vías colectoras (VC) que se caracterizan por conectar el sistema arterial y local, penetrando en barrios y colonias, y las vías locales (VL) cuya función es la penetración en los sectores residenciales y acceso a lotes.





Cambios



Las modificaciones mínimas y cambios en los derechos de vía se sustentan en el artículo 117 de la Ley de Municipalidades de Honduras, según la alcaldía.



Según el artículo 61, el nuevo sistema vial deberá ser reestructurado en el corto y mediano plazo (2018-2025) a través de la unificación del derecho de vía a lo largo del tramo de la misma vialidad y la construcción de nuevas vialidades.



En ese sentido, el derecho de vía se modificará en la carretera de libramiento (VR) que inicia en Búfalo, Villanueva, hasta Quebrada Seca, Choloma, logrando en 2022 contar 60 metros de ancho.



En el bulevar del norte (VR), desde el primer anillo de Circunvalación hasta Río Bermejo, el derecho de vía pasará de contar con 40 metros de ancho a 55 metros en 2022, y desde Río Bermejo hasta el límite del municipio con Choloma pasará de 40 a de 60 metros de ancho.



El bulevar del este (VR) tiene 60 metros de derecho de vía desde el segundo anillo de Circunvalación hasta el límite del municipio de La Lima, por lo que no sufrirá modificaciones.



El bulevar del sur (VR) desde el primer anillo de Circunvalación hasta la 33 calle suroeste, el derecho de vía se ampliará de 40 a 50 metros. Desde la 33 calle suroeste hasta el límite del municipio no sufrirá modificaciones ya que cuenta con los 50 metros.



La mayoría de vías colectoras y locales no sufrirán modificaciones, ya que cuentan con las medidas para la creación de aceras y espacios de área verde, en estos dos tipos las cliclovías no aplican, informó la comuna en el documento.



El artículo 61 estipula que las calles que tengan un derecho de vía mayor, o sea más ancho del modelo asignado, se conservará el existente, pero no se podrán hacer ampliaciones a la zona de rodamiento (carriles vehiculares) solo a la zona peatonal, según los diseños de la comuna.



A los planificadores, desarrolladores, promotores, constructores y autoridades involucradas en el diseño de nuevas vialidades, la alcaldía notifica que se entenderá por calle completa al espacio dedicado a cada uno de los usuarios de la vía pública.



En el artículo 62, la comuna da a conocer las medidas estandarizadas de derecho de vía para regionales VR (40 metros) de los cuales 14 son para rodadura.



En el caso de las VA tendrán un derecho de vía de 29 metros, con 14 metros de rodadura igualmente. Las vías colectoras VC tendrán un derecho de vía de 21 metros, en este caso la rodadura será de 10 metros.



En las calles locales, el derecho de vía tendrá un ancho de 16 metros, de los cuales solo seis serán dedicados a la rodadura, de los cuatro tipos de vías esta es la única que solo tendrá dos carriles. Todas tendrán 3 metros de acera por ambos lados y 1.5 metros para ciclovías, igual una por cada costado de la rodadura.