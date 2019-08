Migrantes hondureños duermen en plazas públicas porque o caben en albergues

Ciudad Juárez, México.



Pese a que en esta ciudad operan 16 albergues, 15 de grupos religiosos y el recientemente abierto por el Gobierno federal, un número no cuantificado de migrantes prefiere dormir en plazas públicas.

El hondureño Emmanuel Obando, de 26 años, duerme en el kiosko de la Plaza de Armas desde hace dos semanas cuando fue retornado de Estados Unidos por esta frontera.



"Los albergues están llenos ya. A varios albergues nos han llevado, el problema es ese: que están llenos. Todos los albergues están saturados, no cabe la gente", respondió al cuestionarlo sobre el porqué decidió dormir en el espacio público y no en un refugio.

Lamentable



Autoridades estatales encargadas de atender el flujo migratorio en esta frontera identificaron a grupos de indocumentados en la Plaza de Armas, frente a Catedral, así como en otros parques.

Enrique Valenzuela, titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), informó que han acudido a los espacios públicos a invitar a los migrantes a algún refugio, pero se niegan.





"Hay personas que llegan y que deciden (quedarse) en vez de incorporarse a la red de albergues, por algún tipo de temor o por algún contacto que ya han tenido", afirmó.

Actualmente, aseguró, los 15 albergues de grupos religiosos cuentan con una población en conjunto de mil 200 personas, entre ellos la Casa del Migrante, operada por la Diócesis de Ciudad Juárez.



El funcionario, quien encabeza la coordinación de diversas autoridades en la atención al tema migratorio en Ciudad Juárez, señaló que tratan de desincentivar a los extranjeros de cruzar de manera indocumentada a Estados Unidos.





Es lamentable la situación que viven los migrantes en México.

Bloquean decreto de Trump

Un juez federal bloqueó el viernes un decreto del presidente Donald Trump que permite rechazar inmediatamente los pedidos de asilo de quienes entran ilegalmente a Estados Unidos desde México, según medios estadounidenses.



El decreto firmado en noviembre por Trump es parte de sus planes contra el ingreso de cientos de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que recientemente intentaron entrar a Estados Unidos pidiendo en México el estatuto de refugiado.



El juez federal de Washington Randolph Moss dijo que esa medida es un "exceso..de autoridad", según la cadena ABC News.



Según el magistrado la medida contradice las leyes de inmigración estadounidenses que permiten a los inmigrantes presentes físicamente en el país pedir asilo aunque no hayan entrado oficialmente, según el diario The Hill.



Un juez de California ya había bloqueado esa decisión de Trump cuyos abogados presentaron una apelación.



El año pasado esa decisión generó vivas protestas, incluidas las de la agencia de la ONU para los refugiados ACNUR



La política migratoria de Trump es fuente de numerosas peripecias judiciales.



La semana pasada un juez de California neutralizó una nueva regla del gobierno de Trump para impedir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos.



Esa norma preveía rechazar todo pedido de asilo presentado por inmigrantes que no hubieses pedido estatuto de refugiado en México o en otros país en su camino hacia Estados Unidos.



En su mayoría oriundos de países pobres y violentos de América Central, esos migrantes presentan generalmente una solicitud de asilo que les permite permanecer en Estados Unidos mientras las autoridades tramitan la decisión de otorgarlo o no.



La semana pasada Trump anunció un acuerdo migratorio con Guatemala manteniendo la presión para que sus vecinos del sur controlen mejor a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos.