El caso de Alejandra, camino a la impunidad

Una voz que no se cansa Las autoridades policiales de La Ceiba aún no dan respuestas al ser consultadas por este caso, se limitan a decir que es la Atic que lo está manejando desde Tegucigalpa. Mientras Flor de María Sosa sigue alzando su voz, lo ha hecho en las calles y lo sigue haciendo en sus redes sociales, y ha dicho que no descansará hasta que se haga justicia para su hija. Con indignación y coraje no se cansa de recordarles a los operadores de justicia que los que violaron a su hija siguen caminando libremente por las calles.