Niño mata a su amigo cuando supuestamente jugaban con una pistola

Tela, Atlántida.



Un joven de 15 años de edad murió este juveves luego de resultar herido de bala cuando se encontraba con un amigo.



El hecho ocurrió en una cancha de fútbol de la colonia Villa Linda del municipio de Tela, en el departamento de Atlántida.



Se trata del menor Carlos Armando Cuello Martínez. El joven se encontraba jugando con un amigo, quien manipulaba una pistola de su padre.





El otro menor disparó el arma e hirió de gravedad a Cuello Martínez. El padre del herido fue alertado sobre el incidente, por lo que llevó a su hijo al Hospital de Tela, adonde falleció minutos después de llegar al sanatorio.



Se supo que el padre del joven que disparó el arma se entregó, ya que él es el dueño de la pistola.



"Yo estaba trabajando cuando una vecina me llamó que me fuera a la casa", relató Flor Martínez Redondo, madre del menor fallecido, y lamentó: "aún no puedo creer lo que ha pasado".



Carlos Armando Cuello Martínez era un joven que acababa de culimar sus estudios de noveno grado y en estos momentos estudiaba el oficio de soldadura, dijo su mamá.