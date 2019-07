Condenan a dos exfuncionarios de la alcaldía de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.



El extesorero Marco Antonio Bermúdez Will y el exauditor Luis Alonso López Euceda fueron condenados por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.



La sala segunda del Tribunal de Sentencia en San Pedro Sula por unanimidad decidió condenarlos por estos delitos; sin embargo, los absolvió o exoneró por el delito de fraude.



En su absolución por fraude, los jueces argumentaron que el mismo no se acreditó pues no hubo persona alguna que obtuviera beneficios del proveedor mediante engaños en menoscabo de los bienes públicos.



Ambos son exfuncionarios de la municipalidad de San Pedro Sula, en el período de 2006 a 2010, durante la administración de Rodolfo Padilla Sunseri, quien permanece prófugo de la justicia.



Según el expediente, los exfuncionarios emitieron 13 cheques durante el 2016 para hacer compras fragmentadas por un monto que sumó 697 mil 100 lempiras. Esos cheques se emitieron a nombre de la empresa "Distribuidora Hermanos Borjas S. de R.L"., que resultó ser propiedad de la esposa del extesorero ahora acusado.



El material supuestamente comprado consistía en talonarios, boletas de peaje y hojas de papel membretadas, que según los fiscales nunca ingresaron a los almacenes de la comuna sampedrana.