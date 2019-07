Lluvias aumentarán casos de dengue, advierte Secretaría de Salud

SAN PEDRO SULA.

Las autoridades de Salud enfatizan en que la población debe destruir los criaderos de zancudos ya que las próximas tres semanas serán críticas en cuanto al aumento de casos de dengue.

De acuerdo con los epidemiólogos, se estima que hayan más casos debido al clima, porque por la tarde llueve y en la mañana hace sol, lo que favorece el desarrollo del zancudo Aedes aegypti.

Ayer, el virus del dengue cobró la vida de dos niñas, una de 12 años y la otra de 7 años; ambas procedentes de Atlántida.

En Tegucigalpa murió ayer un niño de cuatro años por sospecha de dengue, quien fue remitido el 26 de julio del hospital Santa Teresa, de Comayagua.

Sépalo En San Pedro Sula se han habilitado clínicas de estabilización de dengue en el centro de salud Miguel Paz Barahona y en el hospital Leonardo Martínez. También hay en Choloma, Villanueva y Santa Cruz de Yojoa. Las autoridades de Salud hacen énfasis en que las personas deben acudir a los establecimientos de salud al primer síntoma de la enfermedad para que sean tratados por el personal médico.

Edith Rodríguez, jefa de Vigilancia de la Secretaría de Salud, informó que hasta la semana epidemiológica número 29 (del 14 al 20 de julio) se reportan en el país 34,840 hondureños afectados por el dengue; de los cuales 26,178 son sin signos de alarma y 8,662 del denominado grave.

Añadió que solo en la semana epidemiológica número 29 se registraron en el territorio nacional 1,003 casos de dengue grave y 6,225 sin signos de alarma. “Estos sí están en control en el establecimiento de salud y los de dengue grave, como tienen sus días de hospitalización, continúan en salas de internamiento en los diferentes hospitales del país”, expresó la funcionaria.

Datos 250 pacientes al día se mantienen en las salas de dengue del Mario Rivas, tanto en pediatría como en la de adultos. 590 personas con síntomas de dengue grave ingresaron la semana epidemiológica 29 al hospital Mario Rivas.

Rodríguez informó que hasta la fecha se registran 150 muertes sospechosas de dengue grave, pero el Laboratorio de Virología únicamente ha confirmado 58. “Tenemos 18 casos que han sido descartados que las personas hayan fallecido por dengue, tenían otra enfermedad de base y se complicaron cuando tuvieron dengue, por lo tanto, nos quedan 74 sospechas para ser confirmadas por laboratorio”, dijo Rodríguez.

Detalló que los departamentos más afectados por la epidemia son Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz, Olancho, Atlántida y las ciudades de San Pedro Sula y el Distrito Central (Tegucigalpa y Comayaguela).

Gustavo Urbina, coordinador de Arbovirosis de la Secretaría de Salud, aclaró que lo que está afectando a la población no es el ébola como se ha mencionado. “El ébola es muy letal, el 90% de las personas que se contagian se mueren, no se transmite por la picadura de un zancudo, sino que por las secreciones del paciente que está enfermo”, dijo. Explicó que el virus del dengue que está circulando es el serotipo dos. “Se mandó a un instituto de genoma en México varias muestras de las personas que hemos aislado y sigue siendo el mismo serotipo dos de hace 10 años, no ha mutado, no ha cambiado, pero hay condiciones de las personas y del ambiente que propician a que la enfermedad pareciera que es más virulenta”.

Zona norte. Uno de los departamentos más afectados por la epidemia de dengue es Cortés; en lo que va del año se reportan 12,635 enfermos por el virus. En Choloma hay 5,956 casos, seguido de Villanueva con 1,822 y en tercer lugar San Francisco de Yojoa con 1,548, informó Diógenes Chávez, subdirector de la Región de Salud de Cortés.

Indicó que las muertes sospechosas por dengue son 52, pero solo han sido confirmadas 18, el resto está en proceso de confirmación. Explicó que los municipios de Choloma y Villanueva son los más afectados del departamento de Cortés debido a que en las colonias hay carencia de agua y por tal razón se ven obligados a almacenar en recipientes, que son focos de infestación larvaria.

Ledy Brizzio, directora del hospital Mario Rivas de San Pedro Sula, dijo que en las últimas semanas se ha reportado el ingreso de hasta 590 pacientes con síntomas de dengue. Informó que se han erogado 7.2 millones de lempiras en la contratación de 128 personas en el centro asistencial para hacerle frente a la emergencia. En el centro asistencial han fallecido por sospechas de dengue grave 73 personas, la mayoría niños.

“Vemos aún que los pacientes nos están llegando de manera tardía y muchos de estos están llegado con choques irreversibles al hospital y no se puede hacer mucho por ellos, pacientes que están manejando en clínicas y son referidos tarde al centro asistencial”, dijo.