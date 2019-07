EEUU dará visas temporales a guatemaltecos tras acuerdo

Las claves Cuando el acuerdo entre en vigor, los hondureños y salvadoreños deberán presentar una solicitud de asilo ante El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).



Si los migrantes no solicitan asilo en el tercer país seguro y llegan a la frontera de EEUU, serán devueltos a Guatemala, no a su país de origen. Los menores de edad y los migrantes que tengan antecedentes penales no podrán solicitar asilo en Guatemala.



Las autoridades de Guatemala enviarán a EEUU los casos de refugio, y las autoridades estadounidenses definirán quiénes son elegibles para obtener el estatus de refugiados.