Puerto Lempira: naufragio dejó a más de 100 niños misquitos huérfanos

PUERTO LEMPIRA.

Como una sombra, vestida de negro, la pequeña “Ivania”, de apenas cinco años, recorre la deteriorada y diminuta choza de tablas podridas, troncos y paja, en la que vivía con su padre, Jony Álvarez.

Ivania no lo sabe, pero es una de los casi 100 niños misquitos que quedaron huérfanos tras que hace casi un mes, el 3 de julio, naufragara en el mar Caribe, más allá de las costas de Puerto

Lempira, el barco pesquero Capitán Waly, que causó 27 muertes y dejó a seis desaparecidos.

Datos 24% de la población del municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios, tiene menos de 10 años, según el Instituto Hondureño de Estadísticas (INE). 26 % de la población en Puerto Lempira no cuenta con ningún nivel educativo, revelan los registros del más reciente censo del INE.

La delgada niña de piel curtida por el sol y ojos cafés oscuros fue solo la primera que conocí de una inmensa cantidad de menores que quedaron sin padre tras la tragedia marítima.En el viaje periodístico para conocer el impacto del mortal naufragio en las familias y en la zona, Diario LA PRENSA hizo un hallazgo devastador.

Edely, hija de Sander Blanco, muerto.

Revisando los listados oficiales y visitando una a una las familias de los fallecidos se pudo confirmar en Puerto Lempira que más de 100 hijos quedaron sin padre tras el hundimiento.

La mayoría de ellos son niños misquitos. Recorriendo las empobrecidas comunidades de Puerto Lempira, como Yahurabila y Cauquira, a las que solo se puede llegar viajando por agua, fueron saliendo del anonimato los rostros de las otras víctimas del siniestro en alta mar: los niños. La cifra puede ser mucho mayor, pero es casi imposible identificarlos a todos, pues muchos misquitos no registran a sus hijos sino hasta varios años después de nacidos y algunos... nunca lo hacen.

Familia de Alberto Cruz Zelaya, desaparecido, tiene siete hijos.

Los dos hijos de Dierri Fred, fallecido.

El caso de Ivania, quien tiene una hermana menor (de 4 años), muestra la situación en que quedaron varios de los otros niños misquitos. La familia, que vive en extrema pobreza, quedó a cargo de las niñas, pues no se sabe el paradero de su madre.

“Ellas solo nos tienen a nosotros ahora”, contó María Teresa Álvarez, hermana de Jony Álvarez, el padre fallecido de las niñas.

Noriela Amstran quedó embarazada de Rolando Castro, padre de los niños en foto.

Elizama Vásquez Martínez quedó con dos hijos, pues Baldivio Godfre Romaldo desapareció en el naufragio del 3 de julio.“No sé cómo haremos. Aquí no tengo ni cómo trabajar”, cuenta la mujer mientras llora junto a sus hijos en la choza adonde vivían con Baldivio. Fidel Castellón quedó a cargo de sus dos nietos de tres y cinco años, luego que muriera en el naufragio su hijo Rolando Castellón. A pesar de ser de escasos recursos, el abuelo no duda. “Son mi sangre. No los puedo dejar”, afirma Fidel.

“Ivania”, hija de Jony Álvarez, fallecido.

Las 33 víctimas, entre muertos y desaparecidos y los hijos que dejan huérfanos

1-. Tejerino Williams Devis (Nicaragua), deja dos niños hondureños misquitos.

2-. Erick Pamistan. Dejó tres hijos.

3-. Sander Blanco Melado. Deja cinco hijos, cuatro son menores.

4-. Marlive Bacaro Maspin. Deja cinco hijos, todos menores.

5-. Ehser Salazar Dampin. Deja siete hijos, todos menores.

6-. Mario Ortiz. Sin hijos.

7-. Tonny Samuel Salazar. Deja cuatro niños.

8-. Franck Samuel. Deja 2 hijos.

9-. José Maspin Paulisto. Deja ocho hijos: siete menores.

10-. Dierry Fred Wood Haylock

Deja ocho hijos: seis menores.

11-. Austin Haylock. Deja un hijo.

12-. Didier Williams. Deja ocho hijos: siete menores.

13-. Hosaleo Flores Silverio. Deja un hijo recién nacido.

14-. Elías Padilla Cobán. No tiene hijos registrados.

15-. Oskin Beneth Méndez. No tiene hijos registrados.

16-. Junior Bayle. Sin hijos.

17.- Justo Amstran Sabino. Deja 12 hijos: ocho menores

18-. Laimans Castillo Mateo. No tiene hijos registrados.

19-. Jony Álvarez. Deja dos niñas.

20-. Maynor Taylor Mateo. No tiene hijos registrados.

21-. Sebastián Herrera Flores. Deja tres hijos menores.

22-. Rolando Castellón Vásquez. Deja dos hijos, ambos menores.

23-. Aldrin Honduras Paman. Deja un hijo de tres años.

24-. Alberto Cruz Zelaya. Deja siete hijos.

25-. Baldivio Godfre Romaldo. Dejó dos hijos menores.

26-. Raúl Castillo Julián. No tiene hijos registrados.

27-. Iván Francisco Hunter. Deja un niño.

28-. Ovencio Balderramos. No tiene hijos registrados.

29-. José Otero. Deja una hija.

30-. José Reyes Bansaquiel. Deja cinco hijos.

31-. Mario Rito. Deja un niño.

32-. Salomón Castellón Teleth. Deja tres hijos.

33-. Waly Wood. Deja siete hijos.