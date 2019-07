Patricia Arquette: “La televisión es más compasiva con las mujeres mayores”

Redacción.

“Definitivamente siempre tuve algo de tristeza dentro de mí, sin duda”, dijo Patricia Arquette. “No sé exactamente qué es. Siempre he tenido muchos sentimientos complicados. Me han ayudado a explorar los elementos del comportamiento de mis personajes”.

Cinco años después de haber ganado el Óscar a la mejor actriz de reparto por su interpretación de una mujer divorciada de Texas en Boyhood (2014), de Richard Linklater, la actriz de 51 años se encontraba hablando por teléfono desde Londres, su escala más reciente en una gira de festivales de cine europeos con el fin de apoyar dos de sus proyectos más recientes: el drama basado en hechos reales de Showtime Escape at Dannemora (2018), en el que interpreta a una trabajadora desaliñada de una prisión que ayuda a dos reclusos a escapar, y el drama de Hulu The Act (2019), donde hace de una mujer psicológicamente perturbada que convence a todo el mundo de que su hija sana padece graves enfermedades.

51 Años tiene la actriz de cine estadounidense. Esta rubia nació un 8 de abril de 1968 en Chicago, Illinois, EUA, en el seno de una familia de actores.

Arquette habló sobre el rico mosaico que ha sido su carrera y acerca de su proyecto más reciente, la película de Netflix Otherhood, al mismo tiempo que empacaba sus cosas y limpiaba el departamento en Londres donde se había estado quedando, luego de pasar por París, Montecarlo y Cerdeña. Su siguiente parada era Italia.

Luego de trabajar en los dramas desgarradores Escape at Dannemora y The Act, Arquette gozó la oportunidad de pasar a la comedia en Otherhood, que se estrenará en Netflix el 2 de agosto.

Las actrices dan vida a tres madres, y amigas de toda la vida, que se sienten olvidadas por sus hijos ya adultos. Sin embargo, viajan a Nueva York para verlos y allí descubren varias sorpresas.

Historia.

En la película interpreta a la madre suburbana y entrometida de un joven milénial que vive en Nueva York. Angela Bassett y Felicity Huffman coprotagonizan como madres cuyos hijos también residen en Manhattan. Al sentirse olvidadas por sus hijos, las tres mujeres viajan a Nueva York y, en pocas palabras, empiezan a entrometerse en la vida de sus hijos. La mayor parte de Otherhood se filmó en varios vecindarios neoyorquinos. A Arquette le encantó eso, pero admitió que no estaba preparada para los aspectos prácticos de vivir en Manhattan. “Me la pasé arrastrando todas mis compras por cuadras y cuadras”, recordó. Para la actriz, que en la vida real es madre de Enzo Rossi, de 30 años, y Harlow Jane, de 16, interpretar a una mamá metiche no fue muy difícil. “Soy una mamá medio entrometida. Sin duda soy una madre que se involucra; entro al departamento de mi hijo y empiezo a cocinar y a limpiar. Siempre estoy dispuesta a ayudar a otras personas a limpiar su desorden. Siempre que voy a cenar a casa de mis amigos, termino lavando los platos”, admitió Arquette.

La actriz ha estado casada dos veces: con Nicolas Cage de 1995 a 2001 y luego, de 2006 a 2011, con Thomas Jane, el padre de Harlow. El actor Paul Rossi es el padre de Enzo. Los últimos cinco años ha estado en una relación con el pintor Eric White.

Camaleónica.

En la pantalla, la actriz ha encarnado a una galería de personajes imperfectos y a menudo excéntricos. Entre estos destacan tres papeles protagónicos que marcaron su carrera: una estilista poseída por un espíritu en Stigmata (1999), una psíquica que resuelve crímenes en la serie de televisión de varias temporadas Medium (2005-2011) y una madre que se encuentra a sí misma poco a poco en Boyhood, una cinta que Linklater filmó en el transcurso de doce años.

Arquette tuvo papeles en televisión en los inicios de su carrera, pero cuando aceptó el protagónico de Medium, luego de una ausencia de once años de la pantalla chica, algunos opinaron que esa decisión acabaría con su carrera. Hace quince años, todavía era inusual que las estrellas de cine incursionaran en la televisión. Arquette nunca lo vio de esa manera. “¿A quién se le ocurrió que, si haces proyectos en televisión, ya no puedes hacer proyectos de cine? ¿Qué tiene de malo?”, preguntó, claramente molesta por la idea.

“Me di cuenta de que la gente estaba haciendo cada vez menos películas, solo los típicos éxitos de taquilla supercomerciales, así que pensé que habría más trabajo en la televisión. Además, me estaba acercando a una edad en la que pues… la televisión siempre ha sido más compasiva que el cine con una mujer de mayor edad. Sabía que la industria cinematográfica no era muy amable con las personas conforme envejecen”. Arquette viene de una familia de actores: su bisabuelo Charles Augustus Arquette actuaba en espectáculos de vodevil. Su abuelo Cliff Arquette, bajo el seudónimo Charley Weaver, fue un comediante conocido por sus apariciones en una variedad de programas televisivos en las décadas de 1950 y 1960 y una temporada en Hollywood Squares (1968). Su padre Lewis Arquette fue el actor de reparto, mejor conocido por The Waltons (1978-1981), Rocky Road (1985-1986) y varios personajes a los que prestó su voz, y sus cuatro hermanos, David, Rosanna, Richmond y Alexis son todos actores.