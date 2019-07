Afroamericanos atacan a un padre hondureño y a sus tres hijos en EEUU

Oklahoma, Estados Unidos.

Una familia hondureña denunció el ataque de un grupo de adolescentes afroamericanos que persiguieron a un padre y sus tres hijos pequeños para dispararles con pistolas de aire comprimido, en un caso que ha causado indignación en Oklahoma City.

Los hechos ocurrieron la semana pasada cuando el hondureño José López regresaba a su hogar junto a sus tres hijos de 11, 6 y cinco años de edad.

López relató a la cadena Univision que observó al grupo de adolescentes al otro lado de la calle comportarse de manera sospechosa. El hondureño afirmó que los jóvenes comenzaron a seguirlos y que les dispararon con las pistolas de juguete que llevaban.

"Al principio pensé que eran pistolas de verdad porque se oyó los disparos y luego sentí que me pegaron en el hombro. Me dije, ya me balearon", dijo López a Univision.

El hombre corrió junto a sus hijos hasta refugiarse en el patio de una vecina que salió a asistir a la familia.

"Mi niña lloraba fuerte y me decía 'papi me pegaron'", recordó el hondureño.



Los balines hirieron a la hija de López de 6 años en una pierna y al niño de 11 en el brazo.

El inmigrante decidió en ese momento no denunciar el incidente por temor a una deportación y para no exponer a la vecina que les había auxiliado.



"Tenía miedo y coraje", agregó López. Finalmente decidió hacer público el incidente y denunciarlo para que las autoridades investiguen lo sucedido.

Según la policía local, los afroamericanos habrían intentado asaltar al padre hondureño que venía saliendo del supermercado junto a sus hijos.