Tras operación, niño macheteado por su tío recuperará movilidad en su mano

Puerto Cortés, Honduras.



La familia del pequeño Jonathan Valerio Reyes Ríos de dos añitos, quien recibió varios machetazos de su tío en el rostro y manos, está feliz porque la operación a la que fue sometido fue un éxito y podrá recuperar la movilidad en su mano.



El reconocido cirujano plástico Guillermo Peña Cabus fue el encargado de realizar esta operación y aseguró que todo salió bien; sin embargo dentro de seis meses puede que necesite otra operación.



Desde tempranas horas todo estaba preparado para que se llevara a cabo la cirujía en el centro Cemeco. Después del hecho, el menor permaneció en el hospital Mario Rivas.



Cómo ocurrió



El hecho que ocurrió el pasado 16 de julio en la comunidad de Tegucigalpita, Omoa, estremeció e indignó a los hondureños.



Según versiones de la madre del pequeño, el niño estaba en el cuarto durmiendo cuando de pronto ingresó con un machete su hermano Jesús Eduardo Calidonio y se dirigió hacia él.



"Yo me fui detrás y cuando entré ya le había pegado los machetazos, no pude hacer nada, después me siguió a mi y a mi otro niño y me tuve que refugiar donde un vecino", dijo entre lágrimas la mujer.



Calidonio hasta el momento continúa prófugo de la justicia. "Al parecer él tiene problemas con la droga y recriminamos lo que hizo, hasta el momento no entendemos por qué lo hizo", dijo el padre del niño.





Eduardo Calidonio, tío del niño, permanece prófugo de la justicia.