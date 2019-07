Dallas Cowboys encabezan lista de Forbes de clubes más ricos

Los Ángeles, Estados Unidos.

Los Dallas Cowboys, de la NFL, encabezan la lista de Forbes de los clubes deportivos más valiosos del mundo por cuarto año consecutivo, en la que el Real Madrid aparece en el tercer lugar y como el equipo de fútbol mas rico del planeta.

Según informó Forbes este martes, los Dallas Cowboys están valuados en 5,000 millones de dólares (1.2 billones de lempiras).

El club de la NFL, propiedad de Jerry Jones, genera el doble de ganancias en patrocinio e ingresos por entradas en su AT&T Stadium que cualquier otro equipo, dijo la publicación financiera.

Los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, saltaron del quinto lugar el año pasado al segundo con un valor de 4,600 millones de dólares.

Los valores tienen en cuenta las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Veintiséis de los 32 equipos de la NFL aparecen en la lista de los 50 clubes más valiosos del mundo. Los Yankees están entre los siete equipos de Grandes Ligas de béisbol que están en la lista.

El Top 5 lo completan el Real Madrid (4,24 mil millones), el FC Barcelona (4,02 mil millones) y los New York Knicks de la NBA (4 mil millones), en ese orden.

Los Cowboys entran en la temporada 2019 de la NFL como los campeones defensores de la División Este de la Conferencia Nacional, pero no han alcanzado el Super Bowl desde que ganaron la trigésima edición después de la temporada de 1995.

Sin embargo, nueve de las 50 transmisiones de TV deportivas de los Estados Unidos con mejor puntuación en 2018 fueron juegos de temporada regular de los Cowboys, anotó Forbes.

Su popularidad ha ayudado a Jones a generar un estimado de 340 millones de dólares en patrocinio e ingresos de asientos premium en su estadio.

Aquí el listado completo:

1. Dallas Cowboys (NFL) USD 5 mil millones.

2. New York Yankees (MLB) USD 4.6 mil millones.

3. Real Madrid (fútbol) USD 4.24 mil millones.

4. Barcelona (fútbol) USD 4.02 mil millones.

5. New York Knicks (NBA) USD 4 mil millones.

6. Manchester United (fútbol) USD 3.81 mil millones.

7. New England Patriots (NFL) USD 3.8 mil millones.

8. Los Angeles Lakers (NBA) USD 3.7 mil millones.

9. Golden State Warriors (NBA) USD 3.5 mil millones.

10. New York Giants (NFL) USD 3.3 mil millones.

11. Los Angeles Dodgers (MLB) USD 3.3 mil millones.

12. Boston Red Sox (MLB) USD 3.2 mil millones.

12. Los Angeles Rams (NFL) USD 3.2 mil millones.

14. Washington Redskins (NFL) USD 3.1 mil millones.

14. Chicago Cubs (MLB) USD 3.1 mil millones.

16. San Francisco 49ers (NFL) USD 3.05 mil millones.

17. Bayern Munich (fútbol) USD 3.02 mil millones.

18. San Francisco Giants (MLB) USD 3 mil millones.

19. Chicago Bulls (NBA) USD 2.9 mil millones.

19. Chicago Bears (NFL) USD 2.9 mil millones.

20. New York Jets (NFL) USD 2.85 mil millones.

22. Houston Texans (NFL) USD 2.8 mil millones.

22. Boston Celtics (NBA) USD 2.8 mil millones.

24. Philadelphia Eagles (NFL) USD 2.75 mil millones.

25. Manchester City (fútbol) USD 2.69 mil millones.

26. Denver Broncos (NFL) USD 2.65 mil millones.

27. Green Bay Packers (NFL) USD 2.63 mil millones.

28. Atlanta Falcons (NFL) USD 2.6 mil millones.

29. Baltimore Ravens (NFL) USD 2.59 mil millones.

30. Pittsburgh Steelers (NFL) USD 2.59 mil millones.

31. Seattle Seahawks (NFL) USD 2.58 mil millones.

32. Chelsea (fútbol) USD 2.58 mil millones.

33. Miami Dolphins (NFL) USD 2.58 mil millones.

34. Oakland Raiders (NFL) USD 2.42 mil millones.

35. Minnesota Vikings (NFL) USD 2.4 mil millones.

36. Indianapolis Colts (NFL) USD 2.38 mil millones.

37. Brooklyn Nets (NBA) USD 2.35 mil millones.

38. Houston Rockets (NBA) USD 2.3 mil millones.

38. Carolina Panthers (NFL) USD 2.3 mil millones.

38. New York Mets (MLB) USD 2.3 mil millones.

41. Los Angeles Chargers (NFL) USD 2.28 mil millones.

42. Arsenal (fútbol) USD 2.27 mil millones.

43. Dallas Mavericks (NBA) USD 2.25 mil millones.

44. Los Angeles Clippers (NBA) USD 2.2 mil millones.

45. Liverpool (fútbol) USD 2.18 mil millones.

46. Arizona Cardinals (NFL) USD 2.15 mil millones.

47. St. Louis Cardinals (MLB) USD 2.1 mil millones.

47. Kansas City Chiefs (NFL) USD 2.1 mil millones.

49. Jacksonville Jaguars (NFL) USD 2.08 mil millones.

50. New Orleans Saints (NFL) USD 2.08 mil millones.