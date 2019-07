Con modelo Doing Business atraerán inversiones a la urbe

Calidonio nombra como asesor municipal a Óscar Álvarez

Sorpresivamente, el alcalde Armando Calidonio nombró como asesor de la comuna sampedrana y enlace con el Banco Mundial, al político y exministro de Seguridad Óscar Álvarez.

“Él será el responsable de promover el Plan Maestro de Desarrollo Municipal en diferentes áreas y nos ayudará a estar al día en temas que tengan que ver con inversión, atracción de negocios y con entidades como Banco Mundial”, dijo el jefe de la alcaldía.

Por su parte, Óscar Álvarez, comentó que Doing Business es un gran paso para San Pedro Sula ya que lo que necesita un gobierno nacional y local es inversión porque se genera impuestos y riqueza.

“Lo que hace Calidonio es lo correcto. Lo que se busca es facilidad para el negocio, retorno del dinero y garantía de sostenimiento de negocios con buenas prácticas. Honduras es un país privilegiado, no somos una isla, debemos globalizarnos como ciudadanos del mundo ya que no somos una isla”, finalizó.