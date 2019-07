Barcelona, con Griezmann y De Jong, cae 2-1 contra el Chelsea en Japón

Japón.

Un Barcelona demasiado falto de ritmo y de ideas arrancó la pretemporada con una derrota por 2 a 1 ante el Chelsea, en un amistoso disputado en Saitama (Japón) donde debutaron Antoine Griezmann y Frenkie De Jong y en el que los canteranos aportaron los mejores destellos del bando culé.



Los flamantes fichajes del Barça dejaron algunos detalles de lo que se espera de ellos, aunque no fueron suficientes frente a un cuadro londinense más rodado, en el primer encuentro de este verano disputado por los azulgrana en el Estadio de Saitama 2002, durante su gira por Japón y en el marco de la Copa Rakuten.



Ernesto Valverde situó a Griezmann en punta junto a Dembélé, en un once inicial donde el centro del campo lo formaban los canteranos Riqui Puig, Álex Collado y Sergi Roberto junto a Sergio Busquets.

Antoine Griezmann disputa el balón con el defensa brasileño David Luiz.



Los azulgranas, dueños de la posesión desde el inicio aunque imprecisos en sus combinaciones, tenían dificultades para encontrar huecos entre las filas de un Chelsea muy replegado y esperando su turno al contraataque. Las ocasiones comenzaron a llegar conforme ambos equipos se fueron entonando.



El joven Puig parecía el jugador más inspirado del equipo azulgrana, y protagonizó la primera oportunidad clara con un espectacular taconazo en la frontal que casi deja solo a Dembélé ante Kepa.



El Chelsea rozó ya el gol con un chut a bocajarro de Abraham tras un rechace de Stegen, y acto seguido Griezmann no acertó a rematar un pase de la muerte de Alba.



Los londinenses se adelantaron en el minuto 34 gracias a un fallo en defensa de Sergio Busquets que aprovechó Abraham para regatear al meta alemán y mandar el balón a la red.



No supo reaccionar pronto un Barça que solo se acercó al empate en la primera mitad a través de una combinación entre Dembélé y Griezmann. La pareja de atacantes franceses estuvieron voluntariosos pero desacertados en los primeros 45 minutos.



Valverde dispuso otro once en la segunda parte con las novedades destacadas en ataque de De Jong, Malcom y Carles Pérez, este último muy activo y responsable de los primeros acercamientos a meta del Barça junto al también canterano Aleñá.



El técnico de la escuadra londinense, Frank Lampard, también fue modificando progresivamente su alineación dando entrada a Giraud, Marcos Alonso y Batshuayi, entre otros cambios.



El Chelsea mostró más empaque tras los cambios, incluso arrebató el esférico a un Barça desorientado y gozó de una buena ocasión para ampliar su ventaja en las botas del belga Batshuayi.

El equipo español espera conquistar la Champions en esta nueva era de nuevos fichajes.

Fue un aviso del 2 a 0, que llegó a 10 minutos del final con un gran disparo desde fuera de área de Barkley ajustado al palo e inalcanzable para el arquero brasileño Neto.



La réplica, aunque demasiado tarde, llegaría con un golazo también desde la frontal de Rakitic, con el que se cerró el marcador y un partido donde Valverde contaba con las ausencias destacadas de Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal, Coutinho y Arthur, quienes se incorporarán más tarde a la pretemporada tras jugar la Copa América.



El Barça pondrá fin a su gira nipona con otro partido de la Copa Rakuten, el sábado contra el Vissel Kobe de la J-League, un choque que supondrá el reencuentro de los exculés Andrés Iniesta, David Villa y Sergi Samper con su antiguo equipo.



Ficha técnica:



2- Chelsea: Kepa; Azpilicueta (Bakayoko, m70), Christensen (Tomori, m.48), David Luiz (Zouma, m.48), Emerson (Marcos Alonso, m.48); Jorginho (Drinkwater, m.70), Kovacic (Zappacosta, m.70), Pulisic (Giraud, m.59), Mount (Barkley, m.59); Pedro (Batshuayi, m.70), Abraham (Kenedy, m.59).



1- FC Barcelona: Stegen; Jordi Alba, Umtiti, Piqué, Oriol Busquets; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Collado, Riqui Puig; Dembélé y Griezmann. En la segunda parte jugaron: Neto; Guilem, Lenglet, Todibo, Semedo; Rakitic, Aleñá, Rafinha, De Jong; Carles Pérez y Malcom.



Goles: 1-0, m. 34: Abraham. 2-0, m.81: Barkley. 2-1, m.91: Rakitic.



Árbitro: Masaaki Iemoto (JAP).



Incidencias: Primer amistoso de la pretemporada para el FC Barcelona, disputado en el marco de su gira nipona y de la Copa Rakuten. Disputado en el Estadio de Saitama con unos tres cuartos de su aforo (51.126 espectadores), y unos 25 grados de temperatura. EFE