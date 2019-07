Daddy Yankee: “Gracias Honduras por apoyarme siempre”

SAN PEDRO SULA.

Un viaje musical vivieron miles de sampedranos en el espectacular concierto que presentó Daddy Yankee en el estadio Francisco Morazán.

“Qué bueno estar en mi casa San Pedro Sula. Los extrañaba mucho. ¡Que comience el fuego!”, exclamó el puertorriqueño para luego iniciar su presentación con el nuevo tema: Con calma, cuyo video tiene más de un billón de reproducciones en YouTube.

El evento, organizado por BMP Show y Latin Factor Entertainment, fue presentado por Bac Credomatic y contó con el patrocinio de Diario LA PRENSA y Estilo.

Continuó con Rompe, con el que hizo vibrar el escenario y puso a bailar a todos los asistentes. Los fans del denominado rey del reguetón también suspiraron con algunas de sus primeras canciones, como Yamilet, Somos de calle, La despedida, Tu príncipe, Lo que pasó, pasó, entre otras. Y por supuesto no podía faltar en su repertorio el tema Gasolina, de su disco Barrio Fino, con el que se ganó el reconocimiento mundial hace 15 años.

“Hay mucho espíritu en este show oye. San Pedro Sula es una de las cunas del reguetón, siempre lo he dicho. Gracias por apoyarme desde mis inicios en el underground. Para mí, Honduras es una de mis joyas musicales porque ha estado conmigo desde el día uno, y el que no sepa mi historia que se calle. Me siento en mi casa, me siento en familia”, reiteró Yankee a sus miles de fanáticos que gritaban eufóricos frases como “Te amo Daddy Yankee”, o “Sos el mejor”.

Además de sus clásicos del reguetón, interpretó algunos temas más nuevos como Dura, Despacito y el remix de Soltera. Se despidió después de cantar por más de una hora, pero el público aclamaba una canción más. El Big Boss se rindió al pedido de sus fans y entonó dos temas más: Vuelve y Solo somos tú y yo. “Gracias Honduras. Los amo”, expresó el boricua antes de abandonar el escenario.