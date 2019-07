Video: Mario Martínez confiesa por qué se fue del Real España y cómo se dio su llegada al Marathón

San Pedro Sula, Honduras.

Mario Martínez, el mediocampista pensó que su retiro del fútbol sería en el Real España, contó algunos detalles de su vida personal. Muy querido por la afición aurinegra, dejó claro que cambiar de equipo es cuestión profesional y que luchará por recuperar su nivel.

Aseguró que no ha estado en su mejor momento para ser convocado a la Selección de Honduras, sin embargo, no perderá de vista volver a vestir la camiseta de la Bicolor.

Hogareño, consentidor, buen padre, buen esposo y buen hijo, así se consideró uno de los nuevos jugadores de los esmeraldas, quien espera hacer una gran campaña este próximo torneo en el club que le dio una nueva oportunidad en su carrera.

¿Qué sientes al ser parte de Marathón?

Me siento contento, este cambio lo tomo como un nuevo reto en mi carrera y espero aprovecharlo. La directiva me dio esta oportunidad y vamos a retribuirlo en la cancha.

¿Te viste jugando en Marathón?

No, pero esto es fútbol. En el transcurso de los años uno no ve esa posibilidad; sin embargo, te vas volviendo profesional y de esa forma hay que tomarlo, hay que ser profesional ante todo.

¿Mirabas tu retiro en el Real España?

Sin duda que sí y como todo aficionado del Real España lo esperaba, mi familia también, pero como dice el profe Chelato, “nunca se sabe” y hay que ser profesionales en esto.

¿Te sientes feliz en el club verde?

El cambio de aires es bueno y me tocó a mí. Para ser sincero me han recibido muy bien, contento con el grupo que hay, el cuerpo técnico, la directiva y espero en lo personal hacer una gran pretemporada y retribuir en la cancha todo ese cariño y confianza.

¿Crees que aún tienes más oportunidades en la Selección de Honduras?

Depende de uno. Hay un dicho que siempre lo tengo claro, si vos querés, podés. Así que, yo quiero estar ahí, pero soy consciente de que tengo que trabajar y ganármelo en la cancha, hacer un gran torneo, jugar buenos partidos y vamos a ir de a poco, de menos a más.

El año pasado no fue un buen año para mí y para los compañeros en el Real España. Pero el fútbol te da revanchas y espero que este torneo sea el mío.

Previo a los clásicos entre Marathón y Real España, jugadores y técnicos calentaban el ambiente con comentarios picosos. Ahora te preguntamos, ¿celebrarás si le anotas a la Máquina?

Me han hecho mil veces esa pregunta. Esto es profesional y uno dentro de la cancha debe defender la comida de la familia, entonces si me toca anotar, vamos a celebrarlo. Vamos a ir partido a partido, sin duda la afición está esperando ese clásico, pero yo espero el torneo. Marathón como todo equipo grande está invirtiendo, se vienen tres torneos: la Copa Presidente, Liga Nacional y la Liga de Concacaf y hay que trabajar y mentalizarnos para ello.

El exjugador del Valerenga de Noruega asegura que es de profesionales cambiar de equipos si se presenta la oportunidad, entonces ¿planeas volver al Real España?

Como vuelvo a repetir la frase del profe Chelato “nunca se sabe”. Al final, uno no es el que decide, sino que Dios y hay que afrontar las oportunidad que se puedan presentar.

¿Cómo tomó tu familia la llegada al Marathón?

Al principio, fue raro. La familia estaba triste, porque le tomás cariño al equipo en el que has estado siempre y eso es normal. Al platicar con la familia caen en la razón, que esto es fútbol y hay que ser profesional y a cualquiera le puede pasar.

Al final mi familia entendió mi proceder, mi mamá, mi papá al inicio se les hacía difícil y a mi esposa también, ellos ahora estarán apoyándome para que triunfe en Marathón.

¿Por qué se fue Mario Martínez del Real España?

Decisiones que la directiva tomó. Siempre respeto a la directiva, a pesar de todo lo que tal vez han dicho ellos. Me voy por decisiones de ellos, pues al final no llegamos a un acuerdo y uno debe buscar nuevos retos y nuevos objetivos.

Tu fichaje con los verdes generó alegría en muchos aficionados, pero en otros causó molestia, ¿qué opinas de los propios marathones que no han querido tu llegada al Verde?

Eso es normal, así como he escuchado aficionados y directivos que me dicen traicionero, pero yo creo que el que sabe de esta contratación al Marathón, está consciente de que no es porque yo quise irme. Pero hay que ganarse ese cariño de los aficionados en la cancha.

Sabemos que los clásicos entre Real España y Marathón son partidos bravos, donde ninguna de las dos aficiones quiere perder, así que eso es normal y no hay que ponerle mente. Tengo un gran agradecimiento por la afición aurinegra, que hay más buena que mala, y hay muchos que ven lo que uno hizo por el club y los que no, mala suerte. Ahí están los números, ahora toca dar todo por Marathón.

¿Cómo te sientes al defender un club que fue tu rival?

Vamos a defenderlo en la cancha a muerte, como se dice. Me estoy jugando la comida de mi familia. Tengo un bonito reto, la verdad; estoy contento y motivado porque es una revancha que me da el fútbol de levantar el nivel que la gente espera de uno y estoy confiando en Dios primeramente.

¿Visualizas la copa con Marathón?

Si te hablo de objetivos es hacer tres grandes torneos, más con el plantel que tiene Marathón. Si te fijas jugador por jugador es un equipazo, pero hay que demostrarlo en la cancha, de nada te sirve el nombre si al final en la cancha no lo demostrás.

Mario Martínez tuvo una interesante charla con la periodista Tanya Rodríguez de Diario LA PRENSA.

LO QUE NO SABÍAS DE MARIO MARTÍNEZ

¿Cómo sos como padre?



Soy cariñoso, consiento mucho a mis hijos, les doy lo que un día me faltó a mí, aunque no tanto, para no hacerles la vida fácil a ellos, y tengo que educarlos para que entiendan que todo en la vida cuesta.

¿Te gustaría que tu hijo fuera futbolista?

No lo veo aún que le guste el fútbol, pero lo vamos a meter. Últimamente me ha estado diciendo que quiere ir a jugar y primero Dios si él desea serlo, puede lograrlo.

¿Cómo ha sido tu matrimonio?

Han sido muchos momentos, pero más felices que malos, como en todo matrimonio, estoy agradecido con Dios porque sé que tengo una gran mujer.

¿Le cocinas a tu esposa?

No le cocino, pero sí le ayudo en la cocina. De cocinar, solo cuando estaba en Egipto que ella me llamaba para darme instrucciones de cómo preparar la comida, pero una vez hice un arroz que parecía arroz con leche más bien (risas).

¿Si tu esposa te pide que le prepares algo, qué le cocinas?

Me voy a lo seguro, huevo revuelto o estrellado, con queso y pan, y listo. No me complico.

¿Cómo tomó tu esposa tu llegada a Marathón?

Ella se puso triste, obviamente le había tomado cariño al club, pero al final ella entendió, ahora solo de verde se quiere vestir.

¿Qué es lo que más te gusta que ella te cocine?

Ella siempre me sorprende. Ella se las sabe todas, sabe lo que me gusta, tanto en la comida y en el vestir, esos detalles me enamoran.

¿Quién es el celoso, ella o vos?

La verdad que lo normal. No soy celoso obsesionado y ella tampoco, como toda pareja, existen los celos de la forma más normal, solo cuando se debe.

¿A qué jugador hondureño has admirado?

Siempre he admirado a Carlos Pavón, es ídolo del Real España. Cuando estaba pequeño mi sueño era jugar con él y tuve esa oportunidad. Además, es importante tener ese tipo de compañeros porque uno aprende de ellos.

¿Cómo eres de esposo?

Soy muy complaciente en todos los aspectos, la verdad que a mi esposa lo que sea y lo que quiera. Mi mamá me dijo: ‘Trata bien a una mujer, que una mujer te trajo al mundo’. Así que trato de complacerla, en algunas cosas no todo porque a veces ustedes se pasan (risas).

¿Te dolió no estar en la Copa Oro?

Obviamente duele no estar en la Selección, pero sinceramente sabía que no estaba a mi nivel y uno debe estar en su mejor momento, hay que trabajar para ser llamado, al final el que decide es el profesor Fabián Coito.

¿Cómo conquistaste a tu esposa?

Se me hizo difícil salir con ella por la clase de mujer y persona que es. Mi esposa es tranquila, apartada y muy seria, entonces sí costó, pero al final valió la pena.

¿Amor platónico?

Shakira, me gusta como baila.

Dicen que sos “agrandado” ¿es cierto?

Quiero aclarar eso. En lo personal te lo digo, amigos y la familia lo tienen a uno como creído, agrandado o presumido y no es así. La verdad es que soy tímido y serio. Soy muy tímido para ir a saludar o estar. Tampoco soy descortés, siempre saludo, si los niños me buscan los atiendo.

¿Serie favorita?

El Chavo del Ocho.

¿Comida favorita?

Soy muy sopero, los sábados y domingo en la casa me gusta tomar sopas. En especial la sopa de frijoles y de res.

¿Película que te hace llorar?

No se aceptan devoluciones, de Eugenio Derbez.

Mario Martínez señaló estar entusiasmado por su llegada al Marathón.

UNA DE DOS

¿Barcelona o Madrid?

Barcelona

¿Messi o CR7?

Messi

¿Gaseosas o naturales?

Jugos naturales

¿Baleada o pollo con tajadas?

Baleada

¿Semita o churro?

Churro

¿Pilón o topogigio?

Pilón

¿Formal o sport?

Sport

¿Picante o dulce?

Dulce

¿Frío o calor?

Frío