Marvel revela "fase cuatro" con nuevas películas y series en camino

San Diego, EEUU.

Marvel dio a conocer la planeación de la "fase cuatro" de producciones durante su panel en la Comic-Con de San Diego.

"La saga Infinity" está completa", proclamó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quien fue el encargado de explicar "la fase cuatro" del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), que incluirá tanto largometrajes como series de televisión para el nuevo servicio digital Disney+.

Serán 10 producciones las que conformarán la nueva ronda de proyectos, cuyo primer título será "Black Widow", con Scarlett Johansson encabezando un equipo muy femenino en el que sobresalen la directora Cate Shortland y las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz, el cual estrenará en mayo del 2020, de acuerdo con el Twitter oficial de Marvel.

Tras interpretar a la intrépida Black Widow en numerosas ocasiones, Johansson dijo que aquí se verá a una Natasha Romanoff como "una mujer completamente realizada" en su primera cinta como absoluta protagonista.

"The Eternals" será el siguiente filme en estrenarse, y se confirmó este sábado que será protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh y Don Lee, bajo la dirección de Chloé Zhao y con fecha de estreno para el 6 de noviembre del 2020.

Esta fase no se compondrá únicamente de largometrajes, ya que Disney lanzará en noviembre de este año su nueva plataforma streaming, Disney+.

En dicha plataforma se estrenarán series como The Falcon and the Winter Soldier, para otoño del 2020; Wanda Vision, en la primavera del 2010; Loki, también en la primavera del 2021; y Hawkeye, en otoño del 2021.

"What If...?" será la primera serie animada que formará parte del universo cinematográfico de Marvel, y al igual que sus otras producciones televisivas, estará disponible en Disney+ en verano del 2021.

"Shang-Chi: and the Legend of the Ten Rings" será una de las cintas que formarán parte del universo, con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung en su elenco, y dirigida por Destin Daniel Crettonestreno; se estrenará el 12 de febrero del 2021.

Le seguirá "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen y el regreso de Scott Derrickson como director; se lanzará el 7 de mayo del 2021.

La película que cerrará esta fase será "Thor: Love and Thunder", protagonizada por Chris Hemsworth, Tessa Thompson y el regreso de Natalie Portman a la franquicia, con Taika Waititi como director; estará en cines el 5 de noviembre del 2021.

En la nueva entrega Portman regresa como Jane Foster pero convertida en la diosa del trueno, al recibir martillo que la acredita como una versión femenina de Thor.

Adicional a estos proyectos, se anunció que Mahershala Ali protagonizará el remake de la cinta sobre "Blade" el cazavampiros.

Feige también confirmó, sin especificar nada, que están trabajando en las secuelas de "Black Panther" y "Captain Marvel", y en la tercera entrega de "Guardianes de la galaxia".

Y dejó con la miel en los labios a muchos al mencionar levemente que planean proyectos sobre "Cuatro fantásticos" y "los mutantes", una referencia implícita a "X-Men".

Marvel puede incluir ya a "Cuatro fantásticos" y "X-Men" en sus historias después de que Disney comprara la parcela de entretenimiento de Fox, que tenía los derechos sobre las adaptaciones de esos dos cómics.