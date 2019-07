Dos pescadores hondureños son capturados por el Ejército de Nicaragua

Managua, Nicaragua.



Dos pescadores de Honduras fueron capturados en aguas nicaragüenses del Golfo de Fonseca, en el este del océano Pacífico, por una patrulla de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, informó este domingo el Ejército de Nicaragua.



Los hondureños Arlen Geovanny Gutiérrez, de 24 años, y Ricardo Fidel Ordóñez, de 21 años, fueron detenidos el sábado, mientras realizaban pesca ilegal a una milla náutica de Punta San José, en el noroeste de Nicaragua, detalló la fuente.



Gutiérrez y Ordóñez tripulaban una embarcación bautizada como "Mi Yamy", que se desplazaba al sureste del Golfo de Fonseca, que comparten Nicaragua, El Salvador y Honduras, sin cumplir ninguno de los requisitos para navegar, según el Ejército nicaragüense.



"Los tripulantes y la embarcación no portaban documentación, no presentaron zarpe, no portaban chalecos salvavidas y medios establecidos por la ley", indicó el Distrito Naval del Pacífico, de las Fuerzas Armadas de Nicaragua.

Es la segunda vez que los detienen



Aunque los tres países que comparten el Golfo de Fonseca son respetuosos de los límites en la zona, los pescadores artesanales no siempre se detienen frente a la línea fronteriza, y son capturados del lado sur por el Distrito Naval del Pacífico de Nicaragua.



El Ejército nicaragüense señaló que ha entregado a los hondureños "a las autoridades correspondientes", en este caso la Dirección General de Migración y Extranjería.



Dos pescadores hondureños ya habían sido capturados en aguas del Pacífico de Nicaragua el 5 de junio pasado.



El 27 de abril la Fuerzas Armadas nicaragüenses detuvieron a otros dos hondureños y a dos salvadoreños, todos pescadores, que no contaban con documentos que justificaran su ingreso a Nicaragua.



Aunque las recientes capturas de lanchas están relacionadas con la invasión de aguas de Nicaragua, el Gobierno nicaragüense actualmente aplica una política de cero tolerancia de extranjeros que se encuentren de forma irregular en su territorio. EFE