Daddy Yankee brindó un espectacular concierto en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Miles de sampedranos bailaron y cantaron por una hora y media los éxitos de Daddy Yankee, en el espectacular concierto que ofreció el puertorriqueño en la capital industrial.

El intérprete se presentó en Honduras como parte de su gira Con calma, con la que ha visitado varios países del mundo.

Los fans del Big Boss hicieron vibrar el estadio al ritmo de temas como Dura, Shaky Shaky, Ella me levantó, No me trates, entre otras.

"Gracias Honduras, familia, porque siempre me han apoyado, desde los inicios de mi carrera", expresó muy emocionado Yankee a su público.

Yankee inició su carrera en el género playero, luego se pasó al reggaetón y actualemente su música es bastante reproducida a nivel nacional como internacional.





