En vivo: Boxeador hondureño Teófimo López listo para pelear contra Masayoshi Nakatani

Maryland, Estados Unidos

El hondureño Teófimo López está listo para sumar un nuevo nocaut en su carrera como profesional. En minutos se enfrenta al japonés Masayoshi Nakatani en el MGM National Harbor de Oxon Hill, Maryland, Estados Unidos.

El oponente de Téofimo López cuenta con 29 años de edad y es considerado el tercer mejor boxeador del mundo en peso ligero, producto de 18 victorias y 13 nocauts, tampoco ha conocido la derrota

A Teofimo Lopez (13-0 con 11 KOs) le llegó la hora de ir por todo en la división ligero y el japonés Masayoshi Nakatani (18-0 con 12 KOs) es la única barrera en su camino a la gloria.

Si el boxeador hondureño vence al japonés, lo veremos posteriormente disputando el cetro mundial de las 135 libras de la FIB en poder del ghanés Richard Commey. Si también logra vencerlo, además de cruzar sobre su pecho el cinturón universal, estará listo para ir por los restantes cinturones (AMB, OMB y CMB).

La pelea de eliminación que tiene como premio el derecho de enfrentar al ghanés Richard Commey, por la oportunidad de ganar un título mundial.

Teófimo, de 21 años y ranqueado quinto a nivel mundial en peso ligero, cuenta con 13 peleas ganadas, 11 de ellas por la vía del nocaut y no conoce la derrota.

Here we go! @TeofimoLopez takes on Masayoshi Nakatani in a Lightweight World Title Eliminator!



Tune into @ESPN+ NOW: https://t.co/qU9ajndcqU #LopezNakatani pic.twitter.com/dDhpxKyu6i