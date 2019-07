Cronología: guatemalteco se ganó la confianza de familia en Copán, les ayudó y ahora es acusado de triple asesinato en EEUU

Cronología Abril - 2016 Solicitud de exesposa de guatemalteco La expareja de Marvin Orellana Escobar presentó una orden de protección contra él, fue el 11 de abril en el condado de Polk. En el documento ella escribió que él estuvo fuera del país durante seis años y no tuvieron contacto. Luego presentó la orden de restricción el día después de que supuestamente el hombre llegó a su casa y la atacó y a su nuevo esposo. La petición de alivio de abuso doméstico también detallaba que Orellana Escobar había golpeado a su exesposa y a sus dos hijos durante su matrimonio, por lo que se emitió en su momento una protección temporal. La expareja de Marvin Orellana Escobar presentó una orden de protección contra él, fue el 11 de abril en el condado de Polk. En el documento ella escribió que él estuvo fuera del país durante seis años y no tuvieron contacto. Luego presentó la orden de restricción el día después de que supuestamente el hombre llegó a su casa y la atacó y a su nuevo esposo. La petición de alivio de abuso doméstico también detallaba que Orellana Escobar había golpeado a su exesposa y a sus dos hijos durante su matrimonio, por lo que se emitió en su momento una protección temporal. Mayo - 2016 Acuerdo entre guatemalteco y expareja Se otorgó una orden de protección de un año contra Orellana Escobar y los documentos puntualizaban que él iba a ser visitado por sus hijos cada dos fines de semana. En el escrito extendido, al guatemalteco y a su exesposa se les ordenaba dejar y recoger a sus hijos enfrente del Departamento de Policía de Des Moines cada dos fines de semana para visitarlos, y la única comunicación permitida entre el hombre y la mujer debía ser a través de un familiar. Se otorgó una orden de protección de un año contra Orellana Escobar y los documentos puntualizaban que él iba a ser visitado por sus hijos cada dos fines de semana. En el escrito extendido, al guatemalteco y a su exesposa se les ordenaba dejar y recoger a sus hijos enfrente del Departamento de Policía de Des Moines cada dos fines de semana para visitarlos, y la única comunicación permitida entre el hombre y la mujer debía ser a través de un familiar. Mayo - 2019 Guatemalteco es citado Marvin Orellana Escobar golpeó un objeto con su auto en Laurel St y 7th St, él fue citado, pero no proporcionó prueba de responsabilidad financiera, no tenía licencia de operador y no mantenía el control. Marvin Orellana Escobar golpeó un objeto con su auto en Laurel St y 7th St, él fue citado, pero no proporcionó prueba de responsabilidad financiera, no tenía licencia de operador y no mantenía el control.