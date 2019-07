Cancillería: Hasta un mes tardaría repatriación de familia hondureña asesinada en EEUU

San Pedro Sula, Cortés.

Nelly Jerez, vicecanciller de Relaciones Exteriores, dijo a LA PRENSA este jueves que pronto se iniciará con la solicitud de repatriación de la hondureña Rossibeth Flores Rodríguez (29), así como sus hijos Grecia Daniela Flores Alvarado (11) y Ever José Mejía Flores (5), asesinados el pasado martes en Iowa, Estados Unidos.

"Los trámites de repatriación cuando son personas fallecidas por accidente no demoran, pero al ser asesinatos sí podrían tardar varias semanas o incluso un mes, ya que el caso permanece en investigación", expresó la funcionaria.

Nelly Jerez.

A su vez, mencionó que ya tienen el contacto de la madre de Rossibeth Flores, con quien se comunicarán para coordinar la solicitud y para que ella se haga presente en la Cancillería en Tegucigalpa.

Por su lado, Gonzalo Rafael Chávez, cónsul de Honduras en Chicago, Estados Unidos, detalló a LA PRENSA que "este suceso tiene que ver con un hombre de nacionalidad guatemalteca, y de momento desconocemos si era pareja o no de Rossibeth Flores".

El cónsul comentó que Marvin Esquivel López (31) tenía problemas con Migración, por lo que ya lo tenían identificado; de momento se encuentra dentro de un centro de detención de Iowa, donde podría purgar muchísimos años de cárcel si llega a ser declarado culpable.

Chávez añadió que ya se contactó con el detective de Policía encargado en el Estado de Iowa, y con Zulema Méndez, quien trabaja en el reconocimiento de cadáveres, para que le informen cómo avanza el proceso de este lamentable caso.

"Lo que sigue ahora es ubicar a la mamá y esperar, pues por mi experiencia en este tipo de hechos, como se trata de un delito, el trámite suele ser engorroso y la repatriación podría tardar hasta un mes".

Esta es la zona donde se registró el asesinato de la familia y donde se encontraba Marvin Esquivarl, principal sospechoso.

Los tres cuerpos fueron encontrados a eso de las 11:00 pm por oficiales enviados al complejo de apartamentos Laurel Village, luego que el sospechoso los llamara y decidiera entregarse.



La Policía dijo que el exguardaespaldas guatemalteco Marvin Esquivel López (31), quien vivía en la misma dirección, está acusado de estos tres cargos en primer grado. Los registros de la Corte del condado de Polk aún no incluyen el caso ni el nombre de un abogado que podría comentar sobre Esquivel Lopez, quien ya fue arrestado.



Las Escuelas Públicas de Des Moines publicaron en su página de Facebook una nota comprensiva sobre las víctimas del triple homicidio el martes: "Nuestros corazones están pesados ​​por el asesinato de Grecia Daniela Alvarado Flores, Ever Jose Majía Flores y su madre Rossibeth Flores Rodriguez. Grecia acababa de terminar el quinto grado en la escuela primaria Moulton y Ever a punto de estar en el jardín de infantes", dijo el post.