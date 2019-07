Niño de dos añitos es atacado a machetazos por su tío en Omoa

Omoa, Cortés



Un menor de dos añitos recibió varios machetazos en su rostro y manos, el repudiable hecho ocurrió en la comunidad de Tegucigalpita, Omoa, zona norte de Honduras.



Según se conoció, el niño de nombre Jonathan Valerio fue herido por su tío Jesús Eduardo Calidonio, hermano de su mamá.

La madre del pequeño relató que el niño estaba en el cuarto cuando de pronto ingresó con un machete su hermano y se dirigió hacia él.

"Yo me fui detrás y cuando entré ya le había pegado los machetazos, no pude hacer nada, después me siguió a mi y a mi otro niño y me tuve que refugiar donde un vecino", dijo entre lágrimas la mujer.

El papá del menor comentó que "el menor estaba durmiendo cuando el hombre ingresó para agredirlo".

Tras cometer el lamentable hecho, el nombre huyó del lugar y las autoridades policiales andan tras la pista.





Hasta el momento se desconocen las causas del por qué este hombre atacó de esa manera a su propio sobrino, pero se maneja que un pariente del menor le habría propinado varios golpes a Eduardo Calidonio y por venganza se ensañó con él aunque esto no es confirmado.

El pequeño Jonathan fue llevado de inmediato a un centro asistencial donde le soturaron las heridas y afortunadamente se recupera.

Por la gravedad de las heridas, el menor será trasladado en las próximas horas al hospital Mario Rivas de San Pedro Sula.

