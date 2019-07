"Aquí no hubo justicia": Chapo Guzmán tras sentencia a cadena perpetua

Nueva York, Estados Unidos.

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenciado este miércoles en Nueva York a cadena perpetua, tildó este miércoles a EEUU de "corrupto", mientras que su defensa consideró que su juicio fue un "espectáculo" e indicó que planea recurrir la decisión del juez.



El líder del cártel de Sinaloa, la más poderosa organización de narcotráfico según EEUU, no testificó durante su proceso, que se alargó once semanas hasta el pasado febrero, pero hoy sí hizo una declaración ante el juez Brian Cogan antes de que le impusiera la dura sentencia que se esperaba.



Guzmán, de 62 años, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión, tal como pedía la Fiscalía, y también se le ha impuesto la confiscación de unos 12,600 millones de dólares en compensación al tráfico de miles de toneladas de drogas.



Sobre su encarcelamiento estos 30 meses dijo: "Ha sido una tortura física y mental, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida".



"Cuando fui extraditado (en enero de 2017) esperaba un juicio justo donde mi fama no fuera determinante para administrar justicia, pero pasó lo contrario", afirmó hoy el narcotraficante, hallado culpable el pasado febrero de 10 cargos, el principal de ellos mantener una empresa criminal de manera continuada.



El capo también recordó al juez que, tras concluir el proceso, un miembro del jurado cuya identidad se desconoce aseguró en una entrevista con el diario digital Vice que algunos desoyeron las órdenes del juez de no comentar o leer sobre el caso en periódicos o redes sociales.



"Ya que el Gobierno me enviará a una cárcel donde se olvidarán de mi nombre, tomo la oportunidad para decir que aquí no hubo justicia", subrayó en español el Chapo, que aseguró vivir "una tortura" bajo las extremas condiciones del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en el que lleva dos años y medio.

"Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto que ustedes no respetan", afirmó El Chapo.



En una rueda de prensa posterior, los abogados defensores de Guzmán, que solicitaron por aquel motivo un nuevo juicio, denegado por el magistrado, indicaron que están tramitando la apelación de la sentencia y calificaron el proceso de "espectáculo".

Vea: Así se despidió Emma Coronel del Chapo Guzmán



"Ha habido problemas significativos relacionados con la moción para un nuevo proceso, la extradición, la reducción de los contrainterrogatorios... que nunca he visto en 28 años. Nunca se me había limitado tanto como en este caso pero lo entiendo, esto fue un espectáculo", afirmó el letrado Jeffrey Lichtman.



El letrado se refirió también a la "maldición" que sufre la mujer del Chapo, Emma Coronel, "no solo como esposa sino como madre de sus dos queridas hijas, que son inocentes" y que "no han podido abrazar a su padre en años" debido a las altas medidas de seguridad de la prisión neoyorquina.



De cara a la reclusión del Chapo en el penal de máxima seguridad ADX Florence, cercano a Denver (Colorado), donde se espera que pueda pasar el resto de sus días, Lichtman sentenció: "Pueden enterrar a Joaquín Guzmán bajo toneladas de metal en Colorado y hacerlo desaparecer, pero nunca se desharán del hedor de este veredicto".