Redadas en EE UU: 10 recomendaciones útiles

Washington, Estados Unidos.



El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ha lanzado una campaña para detener y deportar a inmigrantes ilegales en al menos 10 ciudades de Estados Unidos: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, San Francisco y Nueva Orleans.



Ante esta amenaza de redadas masivas, también los inmigrantes que están en proceso de legalizar su estatus pueden resultar afectados, por lo que la primera recomendación es no dejarse vencer por el miedo, no entrar en pánico y no tomar decisiones sin asesoramiento. Tener presente, sobre todo, sus derechos si un agente llega a su hogar, trabajo o lo detiene en un espacio público.



Abogados especialistas en inmigración insisten en que “la migra”, por ejemplo, no puede ingresar a una casa o un lugar de trabajo sin una orden judicial válida y que los agentes necesitan el consentimiento del empleador para hacer entrevistas en el lugar de empleo.

Estas son diez recomendaciones para considerar si vives en Estados Unidos:



1. ASEGURESE DE PORTAR LICENCIA VÁLIDA

Una de las principales causas de multas, citatorios a corte y arrestos de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, es la de conducir sin portar una licencia de vehículo válida. Por ello, y ante el masivo despliegue de personal de ICE a las calles, hoy más que nunca cerciórese de portar este valioso documento y que esté válido.



2. EVITE IR A DISCOTECAS

Uno de los puntos de mira en los que ICE está enfocando sus esfuerzos para acatar las órdenes de detención, son los lugares de diversión nocturna. ¿Por qué? Miles de personas disfrutan de fiestas e ingieren alcohol y se animan a conducir. En el último año, 35% de los arrestos de indocumentados, según medios americanos, fue por manejar bajo los efectos del alcohol o violentar el orden público en bares y/o restaurantes.



3. LLEGUE A CASA ANTES DE QUE ANOCHEZCA

Si bien ICE ha "atacado" lugares específicos, por ahora, en las calles, tanto la Policía local y estatal, también, en algunos estados, ha comenzado a colaborar con ICE. Algunas patrullas se esconden en lugares poco visibles, de día, pero aún más de noche, para detectar cualquier acto anómalo para actuar, ya sea por violaciones de tránsito o de orden, por lo que pueden hacerle pasar un mal rato. Es por eso que se recomienda portar siempre un documento que le identifique y estar en casa antes de las 8:00 PM, hora en la que se comienza a poner el sol en la actualidad en la mayor parte de EUA.



4. BUSQUE TUTORES PARA SUS HIJOS LEGALES...POR SI ACASO

Uno de los puntos más importantes, es estar preparado por si algo pasa. Muchos inmigrantes desde ya han comenzado a girar, por medio de abogados y notarios, cartas poder para algún familiar o amigo de confianza, que reside legalmente en Estados Unidos, para poder hacerse cargo de sus hijos en caso de caer en las manos de ICE. INDOAMERICA, oficina de registros notariales y legales en New Jersey, en las dos últimas semanas la demanda de "poderes" se ha incrementado hasta un 50%.

5. BUSQUE UN ABOGADO Y ASESÓRESE

Si usted tiene más de 10 años de residir en Estados Unidos y tiene hijos nacidos en ese país, puede que exista la posibilidad de que usted pueda arreglar papeles. Hay muchos caminos que los letrados pueden exponerle para poder iniciar un proceso migratorio. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) publicó tres hojas informativas que instruyen a los inmigrantes sobre sus derechos si ICE visita su hogar, lugar de empleo o lo para a fin de interrogarlo en un espacio público. https://www.aila.org/advo-media/tools/psas/know-your-rights-handouts-if-ice-visits

6. SI TIENE CITATORIO A CORTE.... ASISTA

Si usted es de los que ingresó recientemente de forma ilegal a Estados Unidos y al dejarlo en libertad le dieron una cita para comparecer ante una corte de migración, haga lo correcta y asista. No tenga miedo y acuda con un abogado especializado en la materia, de preferencia que sea privado y cuyos honorarios sean pagados por usted o su familia. El 90% de los arrestados por ICE en el año fiscal 2018 (octubre de 2017 a septiembre de 2018), la mayor demanda de órdenes de arresto y/o deportación es por no presentarse a dichos citatorios, tenían o una sentencia criminal o delitos penales pendientes, eran fugitivos de ICE o habían reingresado en el país después de ser previamente removidos. Funcionarios de ICE declararon el mes pasado que los operativos se enfocarían en arrestar a inmigrantes indocumentados que llegaron recientemente a Estados Unidos, en un esfuerzo por reducir el aumento en los cruces fronterizos.

7. SABER TUS DERECHOS

Los agentes de inmigración no pueden entrar a tu casa sin una orden firmada por un juez. Si te muestran una orden de arresto, pide que la coloquen debajo de la puerta. Si tienen una orden judicial válida, ellos entrarán. No firmes ningún documento y pida que los documentos sean traducidos. Recuerda que abrir la puerta cuando tocan no significa concederles el derecho de entrar.

8. MANTENGA COMUNICACIÓN CON EL CONSULADO MÁS CERCANO

Sin importar dónde viva, siempre es importante asesorarse, más aún en estos tiempos de redadas masivas de ICE, comunicación constante con el consulado de Honduras más cercano. Ello para estar al tanto de las últimas medidas tomadas a nivel gubernamental como programas a los que se pueden acceder en caso de ser arrestado. Como parte de cualquier proceso, migratorio y de cualquier otra índole, la intervención consular es vital.

9. SI ESTÁ EN PROCESO MIGRATORIO, PORTE PAPELES QUE LO RESPALDEN

De acuerdo a diversas fuentes consultadas por Diario LA PRENSA y con personas que fueron detenidas por ICE y fueron dejadas en libertad, si usted ha iniciado un proceso migratorio, llámese asilo o cualquier otro, es importante siempre portar entre sus documentos, copia de los recibos que la UCSIS, Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, le envía a la hora de recibir su solicitud, ello para entregárselos a un oficial en caso de ser detenido para que ellos verifiquen la información y así evitar ser arrestado.

10. ACUDA A ORGANIZACIONES PRO INMIGRANTES

Los expertos en leyes dicen que la presencia ilegal en Estados Unidos no es un delito en la mayoría de los casos. Sin embargo, sí es una infracción administrativa que pone a la persona en riesgo de ser deportada, lo cual es un proceso que toma un largo tiempo. Es probable que abogados defensores de los inmigrantes introduzcan mociones para reabrir los casos de los afectados, lo que retrasaría o detendría por completo su expulsión de Estados Unidos. Una de las organizaciones de mayor renombre es la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés).