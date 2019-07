Finanzas no abrirá “la llave” si generadores no dan nada

TEGUCIGALPA.

El déficit de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) es de aproximadamente 67,000 millones de lempiras, confirmó ayer la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, quien advirtió a los generadores de energía que el Gobierno no abrirá la llave ni soltará fondos para reestructurar la deuda de la compañía estatal mientras estos no cedan o den algo para su saneamiento.

“Como ministra de Finanzas puedo decir que tengo la llave de los recursos que van a ser utilizados para estos procesos de reestructuración de deuda (de la Enee)”, afirmó la funcionaria en un claro mensaje a algunos de los generadores privados renovables y térmicos que se resisten a revisar sus millonarios contratos con el Estado.

Plan de reforma.El acuerdo con el FMI contempla un amplio plan de reformas para garantizar la sostenibilidad financiera de la Enee.

Como parte del proceso de rescate de la Enee, el Gobierno busca renegociar los acuerdos de generación de energía, así como el de reducción de pérdidas con la Empresa Energía Honduras (EEH), pero se conoció que los proveedores de energía fotovoltaica o solar se niegan a rebajar los contratos y eliminar el incentivo de 0.03 centavos de dólar por kilovatio hora.

Según datos de la Enee, la deuda que el Gobierno mantiene con los generadores de energía asciende a unos 11,000 millones de lempiras.

En la Enee lo que vamos a reperfilar es parte de la deuda y restaurar la institucionalidad Rocío Tábora, ministra de Finanzas

“Como lo he planteado en el Gabinete Económico y como lo he conversado con el presidente Juan Orlando Hernández, no pienso soltar, por así decir, el recurso si no miro que todo mundo pone” de su parte para mejorar la situación de la Enee, manifestó Tábora. “En el marco del profundo respeto que tenemos al Estado de derecho, pero creemos que es fundamental que los generadores den, que cedan, que den algo”, recalcó.

Mencionó que el rubro de la energía es uno de los de mayor crecimiento y acumulación de capital.

“Yo creo que en este momento, donde hemos visto esta brecha tan grande que vivimos en un país con personas en condiciones de pobreza, la política en materia de restauración de la institucionalidad del sector energético tiene que incluir también medidas donde también los generadores tengan que poner algo, pues estaríamos endeudándonos para solo pagar una deuda que es legítima en buena parte”, dijo. No obstante, la ministra reconoció que hay algunos empresarios del rubro que están dispuestos a ceder y contribuir con su aporte para el rescate de la Enee.

Riesgo. Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico, reiteró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) contempla un plan de restitución del sector eléctrico, no de la Enee, donde el componente más importante es la restitución de la institucionalidad y sobre todo la profesionalización en el manejo del sector en su conjunto. “Por eso esperamos que todos los cambios estructurales que hemos planteado en el programa se puedan llevar a cabo de manera oportuna y adecuada, caso contrario, el riesgo más importante de la sostenibilidad del programa será la implementación del mismo”, advirtió.

Tábora aclaró que el mayor beneficio del acuerdo con el FMI es preservar la responsabilidad fiscal, mejorar la calidad del gasto en aquellos aspectos que sí tienen un impacto.