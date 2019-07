Ufecic destaca necesidad de renovar el mandato de la Maccih

1/5 Hay varias propuestas de reformas, y no se avanza: 1) La Aprobacion de la Ley de Colaboración Eficaz; 2)Derogacion de la Ley de Secretos; 3)fortalecer al TSC. Sus informes por lo general no tienen ninguna utilidad en la investigaciónes, porque no se profundiza en los hechos.