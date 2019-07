Vicecanciller dice que no hay hondureños detenidos en EEUU en redadas

Tegucigalpa, Honduras.

La viceministra de Relaciones Exteriores para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Nelly Jerez, dijo este martes que hasta el momento no hay hondureños detenidos en las redadas anunciadas por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para deportar a indocumentados.



"Hasta el momento no tenemos información de algún hondureño detenido (...) se ha monitoreado toda la red consular", afirmó Jerez en declaraciones a los periodistas.



Agregó que el Gobierno hondureño ha estado "monitoreando" a través de su red consular lo que sucede en Estados Unidos con relación a las redadas anunciadas para el domingo en nueve ciudades.



Esas localidades son Nueva York, Miami (Florida), Houston, Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).



No obstante, las autoridades migratorias no confirmaron su inicio y aún no ha trascendido ningún detalle sobre la magnitud del operativo, aunque en Nueva York hubo tres operaciones el sábado sin detenidos.



"Sabemos que ha habido movimientos en ciudades como Houston, Miami y Los Ángeles donde se logró ver una mayor cantidad de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) en esta zona", subrayó la funcionaria hondureña.

Según cifras del Observatorio Consular y Migratorio de Honduras, 61.453 hondureños han sido deportados en lo que va de 2019, principalmente de EE.UU. y México.



El Gobierno hondureño pidió ayer a sus ciudadanos en Estados Unidos "mantener la calma" ante las redadas y señaló que su servicio consular está "en alerta" para atender a los hondureños que requieran servicios de protección o asesoría con abogados migratorios.



El presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó el lunes que las redadas para deportar a "miles" de indocumentados han sido "muy exitosas".

"Las redadas del ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) han sido muy exitosas, la gente entró en nuestro país de manera ilegal, a muchos de ellos se los llevaron el domingo", dijo Trump a los periodistas en un acto en la Casa Blanca.



"Dije (a las autoridades): céntrense en los criminales, hubiese sido más fácil centrarse en la población general", agregó.



Al justificar la falta de información acerca de estas redadas, Trump precisó que "mucho" de lo sucedido no es "necesariamente público".



El Gobierno de EE.UU. reforzó su postura contra la inmigración procedente de Centroamérica al anunciar que negará el asilo a los migrantes que no lo soliciten antes en un "tercer país seguro", lo que se suma a la amenaza de redadas masivas. EFE