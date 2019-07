“Si regreso me matan”, dice hondureña que espera asilo

Cancillería recomienda no revelar información

TEGUCIGALPA. Ante el endurecimiento de las medidas migratorias adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos y el temor de los hondureños a ser detenidos por el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), la Cancillería de Honduras emitió un comunicado alertando a los migrantes hondureños sobre qué hacer en caso de ser requeridos por las autoridades.

En el escrito, la Secretaría de Relaciones Exteriores recuerda a los compatriotas que todo proceso que las autoridades de Migración ejerzan sobre ellos debe estar enmarcado en las normas internacionales de derechos humanos. Además, insta a los compatriotas a mantener la calma, en caso de ser abordados no revelar su situación migratoria, solicitar la orden judicial de arresto o revisión antes de abrir las puertas a las autoridades migratorias y sobre todo no dar información falsa. Igualmente, las autoridades aconsejan no revelar su estatus migratorio hasta que llegue un abogado defensor y, de igual forma, hacen un llamado para que no digan mentiras durante entrevistas con los oficiales, ya que eso podría empeorar la situación.