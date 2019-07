Acuerdo con FMI no generará más impuestos

Gobierno ordena recortar gasto en L6,000 millones TEGUCIGALPA. Como parte de las acciones comprendidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para contener el gasto corriente, el Gobierno ordenó el recorte de seis mil millones de lempiras en la administración central, cuyo presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 es de 152,000 millones de lempiras. “Con el propósito de mantener una disciplina presupuestaria acorde con la Ley Orgánica del Presupuesto y con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal se instruye reducir el gasto hasta por un monto de seis mil millones de lempiras exactos, exceptuando de esta disposición aquellas asignaciones que estén vinculadas con los servicios de salud, educación, seguridad, deuda y otros temas prioritarios”, cita el decreto ejecutivo PCM-036-2019, publicado la semana anterior en el La Gaceta. Para cumplir con esa disposición, el decreto faculta a la Secretaría de Finanzas para efectuar todas las operaciones presupuestarias necesarias en cada una de las instituciones centralizadas, desconcentradas y descentralizadas del Poder Ejecutivo. Para lograr ese fin se ordena una serie de medidas, entre ellas, restringir la creación de nuevas plazas de trabajo durante el año 2019, exceptuando aquellas originadas por procesos de reestructuración o ampliación de cobertura que permitan lograr mayor eficiencia en la entrega de los servicios de

salud, educación y seguridad, siempre que se haga dentro de las asignaciones presupuestarias de 2019.

Se prohíbe la contratación de personal permanente y nuevos puestos, y se ordena que el personal por contrato que se contrate a partir de la fecha no deberá devengar más de 60,000 lempiras mensuales.

Asimismo, se ordena reducir en 50% el saldo presupuestario destinado para servicios técnicos y profesionales, así como la adquisición de alimentos y bebidas para las personas en todas las fuentes de financiamiento, se exceptúan el personal de la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional Penitenciario. Asimismo, se ordena recortar en un 70% el gasto de ceremonial y protocolo y en un 50% los egresos en pasajes y viáticos al exterior, y gastos de representación. Asimismo, se prohíbe la compra y renta de vehículos, equipo de oficina, bienes inmuebles en todas las instituciones del Gobierno y se ordena reducir en 30% el gasto de combustible presupuestado para el presente ejercicio fiscal. Además, no podrán crearse nuevas instituciones, ni programas que impliquen un incremento al presupuesto total de la institución correspondiente. El decreto ordena a todas las instituciones afectadas por esta medida presentar un plan de reducción del gasto en los renglones antes consignados en un plazo no mayor de cinco días.