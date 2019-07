Cancillería llama a hondureños a "mantener la calma" si son abordados por ICE

Tegucigalpa, Honduras.



La Cancillería de Honduras recordó este lunes que el Servicio Consular en Estados Unidos está alerta para atender a los inmigrantes hondureños que tengan dudas, consultas o que requieran ayuda, por las redadas de ICE, las cuales iniciaron el pasado fin de semana con varias capturas.



El presidente Donald Trump confirmó que las redadas contra unos "millones" de indocumentados iban a comenzar. Ayer la presencia de la Policía del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) fue modesta.



Aún así, hay temor entre los inmigrantes que viven en distintas ciudades de Estados Unidos. El caso de los hondureños no es la excepción, es por tal razón que la Cancillería hondureña habilitó una línea 24/7 para poder dar atención a los compatriotas; asimismo, este lunes emitió un comunicado pidiendo "mantener la calma".





COMUNICADO



La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional al pueblo hondureño y a la comunidad residente en Estados Unidos de América comunica:



1. El Estado de Honduras reitera que los estándares interamericanos de derechos humanos exigen que cada decisión en materia migratoria sea fundamentada individualmente y se respete el debido proceso, independientemente del estatus, garantizando, entre otros, la dignidad, la vida y aplicando los principios fundamentales de no devolución, y en el caso de niños y niñas, su interés superior.



2. El Servicio Consular de Honduras en Estados Unidos está en alerta para atender a los hondureños que requieran servicios de protección o asesoría, con el apoyo de abogados migratorios pro bono que están dispuestos a brindarle sus servicios en caso de ser necesario.



3. Llamamos a nuestros compatriotas a mantener la calma, en caso de ser abordados no revelar su situación migratoria, solicitar la orden judicial de arresto o revisión antes de abrir las puertas a las autoridades migratorias y sobre todo no brindar información falsa.



4. El personal de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) está preparado para recibir a los connacionales y brindarles los servicios necesarios que les garantice un regreso digno a su tierra.



5. El Gobierno de Honduras reitera su compromiso de atender y proteger a los hondureños que se encuentren en situación de vulnerabilidad, velar por la protección de sus derechos y el debido proceso.



Ayer los agentes de ICE ejecutaron operativos en Nuevo York, San Diego, Chicago y Miami.



En San Diego se arrestaron a 25 personas, mientras que en Chicago agentes migratorios detuvieron a una madre con sus hijas. En Miami también se reportó un operativo sin especificar el número de detenidos.



Teléfonos de consulados de Honduras en EEUU



Atlanta, Georgia 770-615-8881

Chicago, Illinois 773-342-8281

Dallas, Texas, 972-985-3112

Houston, Texas 346-201-6711

Los Angeles, California 213-995-6426

McAllen, Texas 856-627-3122 / 214-3447-4441

Miami, Florida 305-269-3131

Nueva York, NY 212-714-0451

New Orleans, Luisiana 504-708-1281

Seattle, Washington 206-420-0947

Washington, DC 202-525-4001