ICE inicia redadas arrestando a decenas de inmigrantes

Trump defiende gestión en centros de detención

TEXAS. Luego de que se viralizara un video en el que aparece el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, frente a decenas de indocumentados encerrados en una “jaula” en un centro de detención en Texas, Donald Trump salió al paso de las críticas defendiendo la gestión de su Gobierno.

El magnate insistió en que los centros de reclusión en la frontera sur están limpios y bien adecuados, pese al clamor de los inmigrantes que afirmaban ante las cámaras que no se bañaban desde hacía varios días y solo recibían una comida al día. “El recorrido del viernes mostró de forma gráfica a políticos y medios de comunicación cómo los centros de detención de menores están bien gestionados y limpios. ¡Críticas estupendas! La fracasada historia del The New York Times era FALSA!”, dijo Trump en Twitter.

El diario publicó informaciones sobre las precarias condiciones de arresto en Texas.