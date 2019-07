FMI da luz verde hoy a la reforma eléctrica

FMI plantea a Honduras un crecimiento inclusivo TEGUCIGALPA. La expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras (CHE) Liliana Castillo dijo que el acuerdo firmado entre Honduras y el FMI no solo plantea estabilidad de las cifras macroeconómicas, sino también un crecimiento inclusivo. Es común escuchar que la parte económica se ha estabilizado; pero hay que preguntarse si eso se ha logrado a expensas de mayor desempleo, aumento de la pobreza, más delincuencia y otros problemas de orden social, dijo Castillo. “Por eso ellos hablan en su comunicado, sobre la firma preliminar del acuerdo, que hay que liberar fondos del presupuesto para destinarlos al apoyo de programas sociales”, explicó la economista a LA PRENSA.

Si no se crean más fuentes de empleo, de nada servirá que haya un crecimiento económico no inclusivo, añadió. El crecimiento que ha tenido Honduras es en actividades que prácticamente están subsidiadas, y entre ellas está la intermediación financiera, que manejan figuras como fideicomisos, fondos de pensiones y compañías de seguros, detalló. En ese paquete -agregó Castillo- también están las empresas de telecomunicaciones y energía que igualmente reciben subsidios. Castillo señaló que el sector agropecuario, que es el que más genera empleo, está deprimido y solo aporta a la actividad económica 1.3% de todo lo que representa la actividad económica. Entonces lo que se busca con el crecimiento inclusivo -explicó la profesional de la Economía- es que se generen más fuentes de trabajo, porque en la medida que hay más empleo se generan más recursos y por consiguiente la pobreza se reduce de forma gradual. “Con una persona que consiga un empleo en un hogar se beneficia un núcleo familiar de cinco personas en promedio”, dijo Castillo. Al crearse más puestos de trabajo, muchas familias dispondrían de recursos para enviar a sus hijos a la escuela, indicó. Castillo señaló que en la actualidad, ante la falta de ingresos, muchos padres de familia ejercen actividades de la mano de sus hijos para sobrevivir, y con eso impiden que ellos vayan a los centros escolares. La expresidenta del CHE subrayó también que un acuerdo inclusivo permitirá a la población acceder a recursos para otras necesidades.