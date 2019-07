CN tiene parada concesión de carretera de SPS a La Entrada

Contrato debe ser aprobado: Reynaldo Ekónomo, diputado TEGUCIGALPA. La directiva del Congreso Nacional debe someter a aprobación lo más pronto posible ese importante proyecto de la reconstrucción de la carretera CA-4 porque representa más desarrollo para la zona noroccidental. Esa empresa cumplió con todo el proceso de la concesión y lo correcto es que el Poder Legislativo refrende el contrato que fue aprobado en varias instancias del Poder Ejecutivo.

Esta vía es de suma importancia para que todos los corredores de Honduras estén debidamente conectados y juntos sirvan para impulsar el desarrollo de muchas zonas. En lo personal no descansaré en estar insistiendo que ese contrato sea aprobado, porque representa el bienestar de miles de personas que al contar con una vía moderna podrán realizar sus actividades económicas con mayor eficiencia. En varias ocasiones he platicado con el jefe de la bancada nacionalista, Mario Pérez, y el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, y me han dicho que están de acuerdo en que el contrato de concesión sea sometido a consideración del pleno. No podemos estar en contra del desarrollo y los diputados del Congreso Nacional tenemos que entender que la forma de hacer política ha cambiado.Si hay dudas, entonces el Congreso debe llamar a los representantes de la empresa ganadora para hacerle las preguntas de rigor.