"La casa temblaba y sonaban fuerte la puerta": Relato de migrante tras llegada del ICE

Estados Unidos.

"La casa temblaba, sonaban fuerte la puerta y se miraban grandes luces", el relato de Celestina, una guatemalteca que vivió momentos de miedo ayer viernes en Immokale, Florida, cuando llegaron agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE).

"Ellos dijeron que eran policías, pero cerramos bien la puerta y esta sonaba constantemente, me fui al cuarto de mi papá para refugiarme", dijo a Univisión la centroamericana que vive además con su esposo e hija de un año de edad.

"Me da miedo que me vayan a agarrar y me envíen a Guatemala, allá no tengo nada, aquí estamos trabajando, no estamos robando y nos quieren sacar", agregó la mujer.

Immokalee está ubicada en el suroeste de Florida y con gran población hispana, como parte del plan de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), y al parecer no está dentro del plan de ofensiva de deportación contra inmigrantes indocumentados con órdenes definitivas de deportación.



Sin embargo, vecinos de Immokalee, en el Condado Collier, han reportado una fuerte presencia de agentes del ICE. Immokalee es una comunidad agrícola de unos 27,000 habitantes, en su gran mayoría hispanos, según estimados de la Oficina del Censo de 2017.

El presidente Donald Trump confirmó ya las redadas para deportar a miles de Estados Unidos.



Tammy Spicer, portavoz del ICE, declinó confirmar a los medios la presencia de los agentes “por cuestiones de seguridad”, pero según el canal NBC de Miami, fuentes oficiales confirmaron la presencia del ICE en Immokalee, unas 40 millas al este de la ciudad costera y turística de Naples.



-Redadas-

Donald Trump confirmó el comienzo de las redadas contra migrantes a llevarse a cabo en 10 ciudades, la operación está dirigida a alrededor de 2,000 migrantes “irregulares” y está a cargo de autoridades de la institución estadounidense encargada de los asuntos migratorios, el ICE.

¿En dónde estarán?



Las 10 ciudades en las que se implementará la operación son:



Atlanta

Baltimore

Chicago

Denver

Houston

Los Ángeles

Miami

Nueva Orleans

Nueva York

San Francisco



¿Cómo es la detención?



Gran parte de las detenciones se hacen a partir de una lista de personas que buscan y para las que ya cuentan con órdenes específicas de arresto. Regularmente las autoridades acuden directamente a los domicilios, lugares de trabajo o alrededores de la vivienda de estas personas.



Si en las investigaciones previas se recabó información ampliada también es posible que tengan información sobre sus familiares o personas cercanas a las que también pueden acudir para cuestionar sobre la persona que buscan.

¿Qué sigue para los detenidos?



Los detenidos por las autoridades en condición de migrantes irregulares deberán seguir el proceso legal adicional antes de la deportación.



Dependiendo la situación de los migrantes algunos no tendrán opción más que ser devueltos a sus países una vez se concluya el proceso institucional de detención. Algunos podrán solicitar la apertura de su caso o solicitud de asilo si en sus países de origen hay condiciones deterioradas.