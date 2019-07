El sector agrario urge salvamento financiero

SAN PEDRO SULA.

Industrias claves en generación de divisas y empleos para el sector agroalimentario urgen de salvamentos financieros que les permitan paliar efectos adversos a la caída en la cotización del precio mundial y los fenómenos naturales causados por el cambio climático.

En los últimos meses, dirigentes de la caficultura, ganadería y aceite de palma han demandado apoyo al Gobierno para que instruya a las instituciones competentes el desarrollo de productos crediticios ajustados a atender sus necesidades.

La cotización de la libra de café en la Bolsa de Valores de Nueva York alcanzó en mayo pasado uno de los puntos más bajos de la década hasta los $0.89, es decir $89.31 por quintal.

Acciones. A inicios de semana, el presidente Juan Orlando Hernández estuvo reunido con los presidentes de las gremiales del sector café y representantes del sistema bancario para discutir opciones financieras a beneficio del sector productor.

El presidente tiene buenas intenciones y por ello su equipo debe actuar ya Ricardo Álvarez, designado presidencial

“Vemos (estas acciones) con buenos ojos, porque están haciéndose específicamente con base en la realidad de la caficultura nacional. Sé que por orden del Presidente están comunicándose con todos los productores del país”, expresó Basilio Fuschich, presidente de la Adecafeh.

Asimismo, a mitad de semana los diputados aprobaron reformas a beneficio de los cafetaleros, para que los impuestos sobre exportación sean calculados con base a las fechas de compromiso de venta, y no con fecha de despacho como se hace hasta ahora.

ACTIVIDAD. Ganado en el occidente hondureño. Productores demandan recursos para invertir. Foto: Franklyn Muñoz

Estas reformas entrarán en vigor al publicarse en La Gaceta. Por su parte, representantes de la banca estatal avanzaron ayer en la socialización de productos financieros para los cafetaleros.

Palma. Gremiales de la industria de aceite de palma emitieron un comunicado en el que alertaron la crisis provocada por “la estrepitosa caída de los precios internacionales que impacta a más de 18,000 productores”.

Datos 14.4% Caída interanual en ingresos.Los ingresos por las ventas externas de café hondureño en los primeros ocho meses de la cosecha 2018-2019 cayeron un 14.4% respecto al mismo periodo del ciclo pasado. 65.8Millones de dólares.Exportaciones de aceite de palma hasta abril pasado. El precio por tonelada en el mismo lapso del año pasado era de $0.84 y para el cuarto mes de 2019 pasó a 0.57 dólares. 2.8%.Variación de la ganadería Fue el comportamiento positivo que presentó la ganadería hasta abril pasado, conforme a los reportes del BCH. La industria demanda mejores precios por producto.

Sobre ello, Héctor Castro, de la junta directiva de la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Palma de Honduras (Aipah), comentó que desde diciembre de 2018 solicitaron al sistema financiero nacional y al Gobierno soluciones sostenibles y consensuadas para evitar una crisis de gran repercusión.

“Nos fuimos deteriorando más y agotando reservas. Ahora mismo la situación es difícil y hay daños mayores. Desde la semana pasada no tenemos fruta en algunas plantas extractoras y no es que no haya producción, es que no hay dinero para pagarla”, comentó Castro.

La cartera de créditos de la industria palmera asciende a los L5,267 millones, equivalente a 1,551 créditos. De esa cantidad, un 10% están en mora y según Castro, de no accionar pronto, la cantidad de préstamos atrasados aumentará y será más difícil para la banca el refinanciarlos.

“Hay que actuar con rapidez para rescatar miles de puestos de trabajo”, aseguró el dirigente.

Los productores con menos de cinco hectáreas de tierra representan el 70% de los empleos del sector agrícola.

Aún así, apenas el 3% de esta población recibe créditos en la banca, denunció el presidente Hernández durante el lanzamiento del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH).

Ganadería. Pequeños ganaderos reflejan las consecuencias de la exclusión financiera al verse imposibilitados de invertir en infraestructura, maquinaria y tecnología que garanticen una producción inocua y con los estándares que exige el mercado.

Representantes del sector artesanal lechero comentaron que los bajos precios que reciben por litro, de unos seis lempiras, aunado a elevados ­costos de energía y competencia desleal están por hacerlos “reventar”.

Salvamento. El designado presidencial Ricardo Álvarez, en una publicación desde su cuenta de Twitter, instó al sector financiero estatal a desarrollar un plan de salvamento financiero para el sector productivo, al alertar que “están en contra del tiempo”.

En entrevista con LA PRENSA, el funcionario explicó que el objetivo de la petición busca que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Banco Central de Honduras y Banhprovi, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, puedan reunirse con cafetaleros, palmeros y ganaderos para identificar en cada uno de los sectores “una receta financiera” adaptada a la crisis que atraviesan.

“Cada rubro es diferente, pero al final requieren de capital fresco, refinanciamiento y readecuación. Tenemos que buscar mecanismos de financiamiento desde 10 hasta 15 años de pago de capital, con unos dos o tres años como mínimo de gracia para que solo se paguen intereses. Este momento es fundamental para lograr la sobrevivencia de los sectores”, dijo Álvarez.

Al ser consultado sobre cuál es el precio ideal del café, el funcionario sugirió aprender de la experiencia de los países petroleros de Oriente Medio cuando formaron la Opep, que tiene la capacidad, con base en la producción y la demanda de crudo, para tomar decisiones cuando los precios globales de cotización caen.

“Llegó la hora de que convirtamos a los países productores de café en una organización para que podamos velar que los precios del café sean justos”, comentó el designado.