Bukele pedirá $200 millones al Congreso para plan contra pandillas

San Salvador.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitará al Congreso que autorice 200 millones de dólares en préstamos para financiar las primeras tres fases de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas, informó este miércoles el jefe de Estado.



El Ejecutivo de Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), implementa desde el 20 de junio pasado un plan con el que busca cortar las fuentes de financiación de las pandillas y disputarles el reclutamiento de los jóvenes.



El mandatario aseguró en una cadena nacional de radio y televisión que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentará este jueves la solicitud de financiación de los primeros 91 millones de dólares para la segunda fase de su plan, lanzada el 2 de julio.





"Con esta segunda fase por primera vez estamos coordinando todos los esfuerzos necesarios para atacar este problema (las pandillas) desde la raíz", aseguró Bukele.



El Gobierno pretende implementar programas de educación, salud, empleo, becas, deporte, arte, agua potable y vivienda, con la dirección de la Unidad de Reconstrucción de Tejido Social, creada recientemente en el Ministerio de Gobernación.



El mandatario llamó a los 84 diputados del órgano Legislativo a dar sus votos para aprobar los primeros 91 millones de dólares para que "nuestra gente no huya por la violencia" y para "no tener otra generación perdida".



Bukele, quien no dio detalles de la tercera fase de su plan, aseguró que necesita 571 millones de dólares, de los que 375 millones "saldrán de ahorros presupuestarios y donaciones de países amigos".



Sostuvo que únicamente recurrirá a préstamos para los 200 millones restantes, de los que 109 millones servirán para la tercera etapa del plan.



El mandatario aseguró que con la primera fase, con la que se concentraron unos 6,000 policías y soldados en 17 municipios, se ha logrado interrumpir "el funcionamiento normal de las estructuras de pandillas", por lo que los homicidios "han bajado drásticamente".



No obstante, el Ejecutivo de Bukele se ha negado constantemente a revelar a la prensa la cifra consolidada de los homicidios, pese a las constantes solicitudes de información.

Vea: No soy maje: Bukele responde a críticas por su equipo de seguridad



El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de entre 103 y 50,3 homicidios por cada 100,000 habitantes registrados entre 2015 y 2018.



La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), las facciones Revolucionarios y Sureños del Barrio 18 y otras minoritarias.



Un estudio presentado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador en marzo de 2017 señala que el 62,4 % de los jóvenes que se han unido a las pandillas o "maras" en este país lo hicieron por "ocio" o "amistad".



Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones. EFE