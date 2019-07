Hondutel pide 5 millones de dólares para plan de rescate

“Hondutel necesita un socio estratégico”:Guillermo Altamirano, economista Hondutel se puede rescatar, pero se necesita un socio que sea estratégico, que les permita usar la banda ancha y que no sigan cediendo todos los espacios, que ellos antes tuvieron que haber cedido en parte. Por ejemplo, las líneas de banda ancha de telefonía móvil se han ido cediendo cuando es la primera instancia que los hondureños debemos tener porque se pueden controlar los costos, pero cuando la telefonía fija se usa menos que la móvil, Hondutel tuvo que incursionar en este campo y hoy se encuentra con que las estrategias que se implementaron y que se buscaron ampliar, que era venderla, los que la iban a comprar iban a utilizar la banda ancha y no la telefonía fija, las transferencias de datos por fibra óptica. Hondutel cedió todo y se quedó de brazos cruzados y se quedó sin nada. Hoy para entrar a ese campo, ya que no se tienen los recursos de inversión y la estrategia del Estado de ir cediendo todo al sector privado, nos tiene en una desventaja a los hondureños.

Uno debe abrir los espacios suficientes para la inversión privada, pero hay sectores como la energía y las telecomunicaciones donde el Estado debe tener una presencia fundamental para controlar medios, los costos y la competitividad del mercado. La cuestión ahora es si el Estado quiere mantener o desaparecer a Hondutel, cuando se quiso vender solo daban $106 millones, lo que es insignificante para una banda ancha, si solo la concesión de la empresa Digicel que ahora es parte de Claro, se dio por $80 millones. En estos campos, la inversión es factible siempre y cuando exista rentabilidad.