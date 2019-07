"Nos gritan que somos basura": relatos de los menores migrantes en las 'hieleras'

Estados Unidos.



El trato que reciben los migrantes en los centros de detención de Estados Unidos son denunciados constantemente.



Los lugares en los que hay cientos de migrantes, procedentes en su mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, son más conocidos como "hieleras", pues las personas que han estado detenidos en estas celdas han relatado que cuando llega la noche sufren frío por los aires acondicionados y porque no reciben mantas para poder arroparse.

También en 2018 los niños, muchos separados de sus padres, denunciaron que sufren torturas y abusos por parte de los agentes que resguardan estos centros.



La cadena Univision Noticias publicó un trabajo titulado "Las voces de las hieleras", en el que se recogen los relatos, por medio de cartas, de unos 30 menores que fueron detenidos tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.





"Cuando nos pegaba calentura mojabamos trapos con agua helada y nos poníamos en el cuerpo para que se nos pasara", confesó uno de ellos.



Otro dijo: "para bañarnos y cepillarnos los dientes nos daban una vez por semana... y a los chicos gay los vigilaban y se los llevaban a una habitación, después ya no sabíamos nada de ellos; y generalmente nos gritan que nosotros somos basura y que para qué nosotros veníamos a su país, a los Estados Unidos".



Las cartas son de menores de entre 13 y 17 años de edad y que fueron entregados a Univision para su publicación.





"Una joven que recién había dado a luz a su bebé; estaba en silla de ruedas y había tenido cesárea... su bebé dormía en el suelo y a los oficiales no les gustaba que otras compañeras de celda le ayudaran a cargar a su bebé... que estuvieran con ella ayudándola", escribió una niña.



Otro denunció: "Pésimo maltrato, estuve enfermo tres días con gran calentura y fui donde el guardia que me llevara al doctor y me ignoró tres veces".



Las cartas de los menores migrantes dejan entre ver los constantes malos tratos que reciben en los centros de detención, sin embargo el vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que cada denuncia será investigada, advirtiendo que las presentadas hasta ahora por los medios son vagas. Asimismo sostiene que los agentes en el campo "deben ser felicitados por lo que están haciendo".