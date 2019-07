CN reanudará sesiones sin resolver crisis entre PN y Libre

TEGUCIGALPA.

La confrontación entre las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y del Partido Nacional (PN) en torno al fallido nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tiene paralizada las sesiones del Poder Legislativo, va mas allá de una simple elección de magistrados, según diputados de otras bancadas.

La declaración de insurrección legislativa de Libre por este asunto podría tener una tregua este 9 y 10 de julio cuando se reanuden las sesiones en un Congreso móvil en Gracias, Lempira.

La reanudación de las sesiones fue confirmada a LA PRENSA por el secretario del Legislativo, Tomás Zambrano.

La fallida integración del CNE ha motivado a Libre a protagonizar varios zafarranchos, en uno de ellos hubo cohetes, empellones y golpes entre diputados

El diputado de Libre por Francisco Morazán Jorge Cálix dijo que es absurdo y ridículo que los nacionalistas invoquen que no pueden nombrar a los miembros del CNE mientras no se apruebe la ley que regule sus funciones, porque han tenido mucho tiempo para estructurar esa normativa y no lo han hecho.

Cálix refutó la versión de algunos diputados nacionalistas que dicen que en las manos de Libre está la elaboración de un dictamen de ley para regular el CNE, simplemente porque él preside esa comisión.

Cálix señaló que su partido no representa la mayoría en esa comisión de diputados y tampoco tienen autoridad para agendar el tema porque no conducen la directiva y solo tienen 30 votos de los 86 como mínimo que se requieren para hacer reformas electorales.

Se requieren 86 votos como mínimo para nombrar a los tres nuevos magistrados del CNE y del TJE. Ya hay una decisión para que lo integren representantes de Libre, Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal (PL).

La nacionalista Waleska Zelaya dijo a LA PRENSA que su partido está convencido que lo correcto es elegir los nuevos magistrados cuando esté aprobada una nueva ley electoral.

Zelaya aseguró que en el fondo lo que quiere Libre es desestabilizar el país y están utilizando para ese fin el tema electoral

Problema va más allá. “Mi percepción es que el conflicto va más allá del nombramiento de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE)”, dijo el diputado de la bancada liberal Juan Carlos Elvir.

El análisis de Elvir es que se está ejecutando una táctica dilatoria de parte del Partido Nacional, argumentando que para lograr otros acuerdos primero hay que aprobar una ley que regule la operación de esos dos órganos.

Lamentablemente, expresó el congresista, “nosotros no estamos haciendo lo que en el marco de la seriedad correspondería a los intereses nacionales, sino solamente partidarios”.

El pinuista por Choluteca David Reyes expresó que detrás de ese conflicto existe oposición mutua a los candidatos al CNE que cada partido propone: Rixi Moncada por Libre y David Matamoros por el Partido Nacional. Los liberales no han propuesto a nadie.