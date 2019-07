Expolicía traicionó a agentes de EEUU al dar datos confidenciales a los Valle

“No aplica a reducción de condena” VIRGINIA. Fiscales del Distrito Este de Virginia presentaron el lunes ante la Corte Federal una argumentación explicando por qué, según ellos, el expolicía hondureño Wilmer Alonzo Carranza Bonilla no aplica a una reducción de condena. De acuerdo con los fiscales, con Carranza ya se “tuvo consideración” al momento de que fuera sentenciado a 11 años de cárcel el 11 de marzo de 2016. “El demandado no tiene derecho a una reducción adicional en su sentencia”, aseguran los fiscales en su argumentación presentada ante el juez Liam O’Grady, quien lleva el caso. En octubre del año pasado, la defensa del expolicía hondureño Wilmer Alonzo Carranza Bonilla, quien está sentenciado a 132 meses de prisión (11 años de cárcel) en Estados Unidos, presentó una solicitud para que le reduzcan la sentencia al recluso. El fiscal Zachary Terwilliger explicó en el documento que la pauta de sentencia indicaba que a Wilmer Carranza se le debía imponer una condena de entre 168 meses (14 años) y 210 meses (17 años y medio) y que, sin embargo, se le condenó solo a 11 años de cárcel. “En el momento de la condena del acusado, él recibió una sentencia de 132 meses, que fue 36 meses menos que la sentencia mínima original, según la pauta de 168 meses. Dado que la Enmienda 782 resultaría en una sentencia menor a 135 meses, que es tres meses más que la sentencia de 132 meses que recibió originalmente el acusado, no es elegible para una nueva reducción en su sentencia actual, por lo tanto su moción debe ser rechazada”, indicó el fiscal Terwilliger.