Varias carreras de la Unah ya llevan más de 30 días sin clases

En riesgo graduación de 460 estudiantes de la Unah-Vs

SAN PEDRO SULA. La graduación de unos 460 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (Unah-vs) está en riesgo de llevarse a cabo por la toma de las instalaciones que mantienen los frentes estudiantiles. Pese al llamado incesante que han realizado las autoridades, el campus universitario continúa tomado por un grupo de estudiantes.

Aunque a través de las redes sociales la mayoría ha manifestado su deseo de volver a clases. “Les he hecho un llamado, porque todo depende de ellos (los protestantes). Me dicen que lo lamentan pero que seguirán en solidaridad con la plataforma”, dijo Isbela Orellana, directora de la Unah-Vs. Orellana indicó que están listos para graduar a 460 profesionales este próximo 19 de julio. “Mandamos los expedientes a Tegucigalpa, pero esperamos que esto no nos afecte”.

Esperan que hoy se puedan reanudar las clases. Anoche, quemaron llantas en el bulevar a la Unah-vs, pero fueron desalojados.