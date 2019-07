Zidane desea que Keylor Navas se vaya del Real Madrid por sorpresiva razón

Madrid, España.

El futuro del portero tico Keylor Navas sigue siendo incierto ya que no entra en los planes del Real Madrid para la próxima campaña y no ha recibido ofertas concretas tras rumores que lo vinculan a diferentes clubes.

En las últimas horas según el portal Diario Sport de España, el entrenador francés Zinedine Zidane desea que Navas se vaya del club madridista, no porque no lo quiere en la institución, sino porque vivirá momentos de incomodidad en el vestidor del equipo blanco en la próxima campaña.

"Si por Zidane fuera no tendría dudas. El francés habría puesto en venta al internacional belga Courtois quedándose con Keylor y Lunin como porteros de la primera plantilla. Pero aquí el club no da su brazo a torcer y no negocia: Courtais es intocable y debe ser el costarricense quien debe irse este verano", informa diario Sport.

Y añaden: "Una permanencia de Keylor daría pie a una situación desagradable, generando un debate permanente en la portería del Real Madrid. De ahí que Zidane está deseando que su amigo Keylor encuentre el equipo por su bien y el de una futura convivencia en el vestuario madridista".

Zidane y Keylor llevan una relación de amistad, por lo que Florentino Pérez es el que ha decidido vender al arquero centroamericano y en ese asunto el estratega galo no se puede meter.