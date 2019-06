Denovan Torres: "Jugué con tacos y guantes prestados, no me da pena decirlo"

San Pedro Sula, Honduras

El portero del Club Deportivo Marathón, Denovan Galileo Torres, aceptó sin miedo confesar algunas facetas de su vida privada, la situación en el equipo y algo más, la que hubiera sido su otra “profesión”.

El originario de Victoria, Yoro, estuvo a punto de no continuar en los esmeraldas, pero por cuestiones administrativas y de contrato el destino indicaba que debía seguir. Denovan expresó su sentir por no ser llamado a la Selección de Honduras y las razones por las que considera que no estaba dentro de los elegidos.

El hijo de doña Nencis Pérez y don Ramón Torres atendió nuestra entrevista para contestar de todo un poco.

¿Tienes muchas admiradoras?

Sí, hay varias muchachas que me escriben a mis redes sociales, les agradezco sus comentarios, pero no pasa de ahí.

¿Te ha acosado alguna seguidora?

La verdad que no. Siempre que me escriben solo les contesto y trato de ser amable con ellas (risas ).

Estuviste involucrado en problemas con tu expareja, cuéntanos qué sucedió.

Ambos tuvimos la culpa. Nos sobrepasamos con las peleas, tuvimos un momento de cólera y ella tomó la decisión de denunciarme; sin embargo, las cosas no pasaron como se publicó. Considero que eso me pasó factura para no ser convocado en la Selección.

¿Qué opinas de la llegada de Mario Martínez a Marathón?

Contento de que llegue al equipo, somos un grupo sano y el jugador que llegue será bienvenido siempre y esperamos que llegue a aportar.

¿Cómo te sentiste al no ser convocado a la Selección de Honduras para la Copa Oro?

Me sentí triste porque venía siendo tomado en cuenta. El no ser convocado me motivó más, me llenó de fuerzas para seguir trabajando por ese puesto en la Selección y en un futuro ser convocado.

¿Crees que mereces más oportunidades en la Selección?

Considero que sí, y todo depende del trabajo que uno haga en su equipo. No cabe duda que también tienen que ver con las decisiones de los federativos. Marathón es uno de los clubes que no se le toma mucho en cuenta para convocar y tenemos que alzar la voz en el equipo.

En la Sub-17 son llamados ocho jugadores de cada equipo de Tegucigalpa, ocho del Real España y de Marathón quizá uno o ninguno. Lo mismo pasa con la Sub-20 y Sub- 23, esperamos que con Fabián Coito seamos más tomados en cuenta.

¿Qué opinas del desempeño de la Bicolor en la Copa Oro?

Lastimosamente no se dieron los resultados que los hondureños deseaban; sin embargo, hay tiempo para trabajar con un buen grupo para poder clasificar al próximo mundial.

¿Cómo analizas el trabajo del técnico Fabián Coito con la Bicolor?

Pienso que siempre que pasa algo malo el profesor Coito sacará lo positivo de ello y le va a servir mucho para lo que será el proceso a Catar 2022.

Eres un jugador que empezó desde abajo en Marathón, la afición te admira y te quiere, parecido en ese aspecto a Mario Martínez cuando estaba en Real España. ¿Jugarías en la Máquina?

Nunca se me ha cruzado por la cabeza. Incluso, después que fuimos campeones tuve la posibilidad de ir a un equipo de Tegucigalpa y preferí quedarme en Marathón por todo lo que había luchado por quedarme y gracias a Dios me he mantenido en el marco del equipo, con esa gran responsabilidad que tengo.

¿Cómo está tu contrato con Marathón?

Por los momentos tengo seis meses de contrato con el equipo, además me siento muy bien en el club por cómo me han tratado.

¿Te sientes un jugador referente en los esmeraldas?

No me siento así. En el equipo todos somos referentes e importantes, todos trabajamos por el mismo objetivo de salir adelante y para este torneo poder lograr la copa 10.

Después de pasar por muchas cosas en tu club y conocer bien a la institución, ¿te consideras un líder ?

No me siento un líder. Siempre estoy para ayudar a los demás, a los más jóvenes, a los que llegan con el sueño de jugar.

Los mejores porteros en la Liga Nacional: Luis “Buba” López del Real España, Jonathan Rougier de Motagua y vos junto a ellos, te atreverías a decir ¿quién es el mejor portero de Honduras?

Hay muchos porteros que vienen haciendo su trabajo de la mejor manera. Por ejemplo, me ha gustado lo que hizo Rafael Zúniga en el Platense y por eso se merece estar en la Selección de Honduras.

Tus inicios en Marathón fueron muy difíciles. ¿Cómo te las arreglabas?

En 2008 mi papá me vino a dejar a la sede, de ahí tuve que ver cómo me las arreglaba. En ese tiempo no tenía los recursos para sostenerme y tuve que hacer varias actividades para sobrevivir, incluso le lavaba los carros a mis compañeros Óscar el “Pescado” Bonilla, Jerry Palacios y Guillermo el “Pando” Ramírez para poder comer, no me da pena decirlo porque eso me motivó para trabajar por mis cosas y gracias a Dios se me han dado las oportunidades.

¿Quién fue el portero que te inspiró?

El uruguayo Juan Obelar, el beliceño Shane Orio y ahora mi preparador y exportero Víctor Coello. Ellos no solo me enseñaron a ser arquero, también a ser una mejor persona día a día.

Con los técnicos Héctor Vargas, Diego Vázquez, Pedro Troglio y Hernán Medford, ¿Cómo visualizas el ambiente este torneo?

Creo que siempre tienen que haber técnicos como ellos, son los que le ponen esa “espinita” y emoción al campeonato, sin ellos fuera aburrido.

¿El momento más difícil que has pasado como portero de los verdes?

Fue cuando llegó el panameño José Calderón al marco, me sentí desplazado, incluso anunciaron mi salida del equipo a pesar de que tenía contrato. Todo me ha llenado de fuerzas para seguir trabajando y mantener mi titularidad en el club.

¿Cómo te decidiste a ser portero?

La verdad que por mi papá, porque yo solo pasaba de la casa a la escuela y él empezó a llevarme a las canchas para que jugara en la meta.

Conocemos tu pasado, sabemos que pasaste por muchas situaciones en el club ¿Sientes que soy modesto y humilde ?

Sé de donde vengo, sé cuales son mis raíces. No veo porque ser “agradado”. Me considero una persona tranquilo y humilde.

Sabemos de jugadores que en sus inicios jugaron en situaciones difíciles y hay muchos que de adolescentes jugaban en canchas de tierra y descalzos ¿Jugaste descalzo ?

Si jugué descalzo, incluso en Marathón jugué con tacos y guantes prestados y no me da pena decirlo.

Marathón es un club que le ha abierto las puertas a muchos jóvenes que después han triunfado en otros equipos grandes ¿Cuál ha sido tu momento de micha felicidad en el equipo?

Uno de mis momentos maravillosos con el equipo fue haber levantado la copa nueve, ya que el club venía de nueve años de sufrimiento, por eso considero que ese ha sido uno de los momentos más bonitos y felices.

¿Tuviste alguna barrera para ser jugador?

No lo considero barrera, mi mamá al inicio no quería que me viniera para San Pedro Sula a jugar porque creía que no me volvería a ver, pero luego me dio el visto bueno para que me viniera.

Se habló sobre una posible nacionalización del portero argentino de Motagua Jonathan Rougier para sea una opción en la Selección de Honduras ¿Qué pensas?

Por mi no hay problema que lo haga, entre más competencia es mejor.

Lo que no sabías de Denovan Torres

¿Hace cuánto dejaste de llegar en bicicleta a la sede?

Siempre tengo la bicicleta, cuando la usaba hasta memes me hicieron llegando a la sede. Aproximadamente desde 2014 dejé de llegar en bici a la sede, aunque siempre la tengo, cuando tengo que ir a hacer un mandado cerca de mi casa o a la pulpería voy en ella (risas).

¿Cocinas?

No, casi no puedo cocinar absolutamente nada.

¿Qué es lo único que puedes cocinar?

Quizá unos huevos, frijoles y tortillas.

Comida favorita

La sopa de gallina en especial; como de todo, soy todoterreno.

Pasatiempos

Me gusta leer y ver videos de porteros europeos.

Tu perfume

Dolce & Gabbana y los Splash de Victoria Secret.

¿De no ser futbolista, qué te hubiera gustado ser?

De no ser portero, me hubiera gustado ser actor porno.

Equipo que te gustaba antes de Marathón

De pequeño me gustaba el Motagua.

Marca de ropa favorita

La ropa deportiva Adidas, pero lo importante es andar bien planchadito.

Estado civil: Soltero