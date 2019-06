“Los encapuchados no son estudiantes universitarios”: Francisco Herrera

Tegucigalpa, Honduras.

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Francisco Herrera, garantizó que no se va a cancelar el segundo período, no obstante, por la pérdida de clases de casi un mes, el tercer trimestre sí estaría en peligro. El funcionario señaló que los encapuchados no son universitarios por eso no les interesa hacerles perder el período al 98% de los alumnos que sí quieren clases. En una entrevista con LA PRENSA habló sobre la problemática.

¿Esperó usted que liderar la Unah fuera tan complicado?

La rectoría de una universidad es todo un reto y estoy preparado para asumirlo; sin embargo, las universidades públicas llevan una mayor complejidad por su vínculo con la sociedad y la Unah es únicamente el reflejo de una sociedad convulsionada donde interactúan los alumnos.

¿Tienen identificados a los estudiantes que se toman las instalaciones?

Sí, son únicamente un porcentaje bajísimo de universitarios anarquistas y que están en contra de todo, pero ya unidos generan un terrible miedo a los demás estudiantes, pero, sumado a este grupo, hemos confirmado que la mayoría de encapuchados no son parte de la alma mater.

Si ya los tienen identificados, ¿por qué no se toman medidas en base al reglamento?

Esta no es una situación fácil, si tomamos medidas con estos estudiantes, les damos una bandera de lucha para seguir protestando, también el reglamento estudiantil no está acorde con la ley orgánica, por lo tanto, siempre que les hacemos audiencias de descargo, las desestiman.

¿Qué se piensa hacer con los encapuchados que no son universitarios?

Las medidas de seguridad y la identificación han venido ayudando a esta problemática, recuerde que esta es una universidad pública con puertas abiertas a la población, pero eso va cambiar. Generalmente estas personas se infiltran en las afueras de las instalaciones cuando se toman el bulevar Suyapa y ahí no podemos hacer nada.

¿Existe un fondo político en la crisis?

Tenemos la certeza que hay grupos interesados en mantener el caos en el país y es de conocimiento público que partidos políticos estarían interesados en controlar la Unah, pero eso lo voy a resolver porque estamos construyendo una estrategia para abordar esta posible situación.

¿Ha hablado con los líderes políticos que están detrás de estas protestas?

Lo hemos programado para esta semana y esperamos que estos líderes pongan en primer lugar al país y el futuro de los estudiantes.

¿Se va a perder el período para los 93,718 estudiantes a nivel nacional?

Esto es variable. Hay carreras que solo han perdido lo mínimo de clases y otras que sí están al límite, en ambos casos les garantizo que no se cancelará el segundo trimestre, no obstante, los que están al borde, quizás nos alcance para un tercer período intensivo.

¿Agudizó la crisis los actos de violencia dentro de la Unah, entre policías militares y estudiantes que dejó heridos de bala?

Definitivamente. Horas antes se respiraba un ambiente de tranquilidad porque el Consejo Universitario había confirmado que no se iba a cancelar el período, pero esta actuación detestable de los militares puso en riesgo la vida de los estudiantes y le dio una bandera de lucha a los anárquicos.

¿Se reunió con el presidente Juan Orlando Hernández para abordar la problemática?

Sí, le manifestamos al presidente que es repudiable lo que pasó en la universidad, le hicimos ver que toda la comunidad internacional condenó los actos de violencia y le dejamos claro que la Policía Militar no está preparada para abordar la problemática.

¿Qué le dijo el presidente?

Nos dio la palabra que la Policía no volvería a entrar violentamente a un campus universitario y que mucho menos disparando bala viva.

¿Cuáles son las estrategias para afrontar esta crisis?

Nuestra arma principal es el diálogo. Desde el día uno estamos dialogando, estamos preparando una mesa de salud y educación para que se sienten y podamos generar una propuesta integral a la Plataforma, asimismo continuaremos con el control del ingreso de los estudiantes e instalaremos una consulta popular estudiantil para que sean los universitarios que decidan su futuro. Si esto no funciona, tenemos un plan de contingencia.

¿Ha tenido acercamientos con el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU)?

Primeramente, el MEU como tal ya no existe, el poder quedó en manos de las asociaciones de las diferentes carreras. Los que están generando la crisis son cuatro movimientos minúsculos.

¿Se solucionará la crisis universitaria?

Es una situación complicada porque si todo el país está en protestas permanentes, los estudiantes hacen suyas esas causas, pero tengo la plena confianza que privará la sensatez y volveremos todos a clases normales.

¿Duerme tranquilo por las noches?

Soy creyente y tengo un enorme apoyo de mi familia, en ese sentido todavía duermo muy bien, sé que mis decisiones serán repudiadas por unos y aplaudidas por otros.

¿Cuál será su legado a la Unah?

Fui electo rector interino para crear el reglamento estudiantil, que ya está terminado, y para darle representatividad genuina a los estudiantes en el Consejo Universitario por medio de las elecciones, las mismas que se están atrasando por la pérdida de clases, pero sé que se solventará.