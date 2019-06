México deporta de 100 en 100 a hondureños

México.

En la última semana, las autoridades mexicanas deportaron vía aérea a San Pedro Sula 524 hondureños.

El pasado 21 de junio, el Instituto Nacional de Migración informó vía Twitter del “retorno de 209 personas de nacionalidad hondureña de Villahermosa, Tabasco y Minatitlán, Veracruz, a San Pedro Sula, Honduras, en su mayoría familias con niños, quienes tenían una condición de estancia irregular en México”.

El miércoles 26 deportaron de Minatitlán, Veracruz, 109 hondureños. Al día siguiente subieron en un avión que voló al aeropuerto Ramón Villeda Morales a 101 compatriotas desde Villahermosa, Tabasco. Y el jueves 28 deportaron 105 hondureños.

El embajador de Honduras en México, Alden Rivera, reconoció el aumento en las deportaciones. “En 2018 eran 4,700 deportados al mes, pero en los últimos tres meses deportan de 12,000 a 14,000 hondureños mensuales. Es un indicativo de que será más difícil transitar ilegalmente por México”.

Niños detenidos en la frontera de Estados Unidos. Esta semana deportaron más de 300 hondureños a San Pedro Sula.

Fuerza.

Desde ayer, la Guardia Nacional de México comenzó a instalarse en la fronteriza ciudad de Tijuana como parte del plan para desplegar 15,000 agentes en la frontera con Estados Unidos en medio de temores y reticencias de los migrantes.

Aunque la instalación del nuevo cuerpo de seguridad arrancó el viernes, será hasta mañana lunes cuando inicie sus operativos para reducir la inseguridad y flujo de migrantes en la ciudad.

Tijuana es el destino donde arriban, residen y esperan miles de migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos.

“Llegarán 500 elementos a Baja California, algunos ya están operando en áreas como El Centinela (Mexicali, capital del estado)”, dijo el representante de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México en Baja California, Isaías Bertín Sandoval.

El representante federal señaló a Efe que este domingo se dará un “banderazo” de arranque por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Además, negó que la Guardia Nacional esté destinada para trabajos de migración, ya que, dijo, desde antes que detonaran los problemas por el flujo migratorio en Tijuana ya se había propuesto para reforzar la seguridad pública en el país.

Las autoridades mexicanas detuvieron ayer a 250 indocumentados que fueron llevados a la estación migratoria de Acayucan.

Temores.

Ante la llegada de los agentes y el inicio de los operativos, los migrantes, en su mayoría centroamericanos, comienzan a sentir el temor de encontrarse con las autoridades mexicanas al salir a la calle y no contar con la documentación solicitada, pues muchos ya no quieren regresar a su lugar de origen por el riesgo al que están expuestos.

Es el caso de una mujer guatemalteca, quien hace unos meses huyó de su país al ser acosada y perseguida por un hombre que, según contó, busca matarla junto con sus cuatro hijos y la mantiene amenazada a través de personas presuntamente dedicadas al crimen organizado.

La mujer centroamericana, de nombre Cristina, contó a Efe que tiene un par de meses en Tijuana, donde ha sufrido abusos, incluso de la Policía Municipal ya que les han quitado dinero a ella y a muchos otros extranjeros por el simple hecho de ser migrantes.

Ella trabaja actualmente como empleada de una mujer mexicana en un puesto (comercio) ambulante de comida ubicado a unos metros del albergue en donde vive con sus hijos, el cual se ubica en la zona sur de la ciudad.

“Los policías nos piden dinero, nos intimidan porque no cargamos ningún papel de México; tenemos miedo porque sinceramente nos salimos de nuestro país buscando un lugar para nuestros hijos”, comentó.

“Yo salí con miedo de Guatemala, salí huyendo de allá; me duele que en mi país no me hayan apoyado y sé que en México tampoco nos apoyan, nos sentimos solos, el único que está con nosotros es Dios”, dijo entre lágrimas.

El viernes, el presidente López Obrador informó que se firmará un convenio con empresas maquiladoras del norte del país para dar empleo a unos 40,000 migrantes, tema que, afirmó, se comprometieron a apoyar los gobiernos estatales.

“Está por firmarse un convenio para que se dé trabajo a migrantes por parte de empresas maquiladoras. Y nos están ofreciendo, en maquiladoras del norte del país, unos 40,000 empleos”, indicó el mandatario en su conferencia matutina.

Desde mediados de octubre de 2018, miles de migrantes, en su mayoría hondureños y salvadoreños, iniciaron un éxodo en grupo para sentirse más seguros, un suceso que causó tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos.