Sienna Miller: más que solo un vestido

Nueva York, EEUU.

Muchas actrices odian la idea de comenzar su tercera década de vida, pero Sienna Miller lo ha aceptado.

“Creo que, en cuanto cumples 30, la gente está más dispuesta a verte más allá de lo que llevas puesto”, dijo la actriz británica de 37 años.

Miller protagoniza dos proyectos distintos este mes. En American Woman, actualmente en cines, interpreta a Deb, una abuela muy joven que cría a su nieto después de que su madre adolescente, la hija de Deb, se extravía.

Además, en The Loudest Voice, de Showtime, que comenzará a transmitirse este 30 de junio, Miller interpreta a Beth Ailes, la esposa de Roger Ailes (Russell Crowe), el fundador de Fox News. La miniserie de siete episodios da seguimiento al ascenso y la caída del controvertido agente político y ejecutivo de noticias.

37 Años tiene la actriz británica . Aunque en tres años cumplirá los 40, asegura que “No me asusta cumplir 40. A esa edad te vuelves sabia. Con cada año que pasa obtienes mucha paz interior. Eso me emociona”.

Miller en su rol de abuela en “American Woman”. En el filme, la actriz debe cuidar al bebé de su hija desaparecida.

“Estos personajes no podrían ser más opuestos”, dijo Miller. “Deb es muy animada y muy reaccionaria. Abarca mucho y tiene mucha energía. No se rinde sin dar batalla. Está llena de fuerza. Siento mucha admiración y empatía por ella. Obtener un papel como ese es muy poco común. Es una fiesta de fuegos artificiales”. La actriz estaba hablando por celular desde Los Ángeles, donde estaba camino a una sesión fotográfica. “A menudo depende de las mujeres reunir los pedazos de una vida destrozada y seguir adelante”, agregó. “Deb no es perfecta, pero ahí está y se encarga de todo”.

Beth Ailes, por otro lado, “es un poco más discreta”, dijo Miller. “Es la primera vez que interpreto a alguien que no pide mucho en cuanto a la atención o el espacio”, dijo. “Creo que la devoción que sentía por su esposo era sorprendente, algo noble”.

Ailes murió en 2017 a los 77 años después de haber sufrido una caída. Un año antes había renunciado a Fox en medio de acusaciones de acoso sexual.

“Beth es férrea”, dijo Miller. “Permitió que Roger se sintiera estable de verdad. Sin Beth en casa no creo que Roger hubiera sido capaz de lograr lo que hizo. Estoy segura de que era muy influyente en las decisiones que él tomaba”.

Asegura sentir gran afinidad por Deb, su personaje en “American Woman”.“Me encanta Deb y quiero interpretar a mujeres como ella”, dice. “Es una rebelde”.

“Creo que hay fuego en su interior”, continuó la actriz. “Encontré una cinta en la que Roger estaba tratando de evitar responder a una pregunta, y ella de verdad le calló la boca al entrevistador. Era increíblemente leal y protectora, y eso debió permitir que Roger se sintiera empoderado”.

Fue evidente que Miller estaba escogiendo con cuidado sus palabras.

“Me parece difícil hablar sobre ella porque está viva”, dijo. “Era una esposa muy dedicada. Creo que de verdad amaba a su esposo, y creo que él la amaba. ¿Pero quién sabe qué pasaba en realidad?”.

“The Loudest Voice” fue un proyecto que la intrigó desde el principio, agregó Miller.

“Cuando decido hacer algo, se trata de un papel increíble o de formar parte de un reparto increíble o la historia es muy interesante”, explicó. “Quería adentrarme en la historia del inicio de Fox News. Creo que ese mundo es fascinante”.

Miller tiene mucha experiencia de primera mano con los medios, sobre todo la prensa notablemente áspera de Inglaterra, donde ha vivido durante gran parte de su vida. En sus veinte se volvió una favorita de los tabloides por sus relaciones con actores famosos, entre ellos Jude Law, Rhys Ifans y Tom Sturridge.

En “The Loudest Voicee", de Showtime, Miller es Beth Ailes, la esposa de Roger Ailes, el fundador de Fox News.

Durante esos años, Miller apareció en películas como “Alfie” (2004), “Factory Girl” (2006) y “The Mysteries of Pittsburgh” (2008). Recibió reseñas favorables, pero el público ponía más atención a sus novios y la ropa de diseñador que usaba que a su trabajo en sí. Sin embargo, todo cambió a los 30. Se tomó un tiempo de descanso. Dio a luz a su hija, Marlowe, que tuvo con Sturridge, con quien más tarde terminó. También comenzó a emprender su carrera de una manera más estratégica.

“Veo en retrospectiva algunas de las películas que filmé en mis veinte, y estoy orgullosa de ellas, pero las cosas han cambiado. Dejé de sentir ansiedad al respecto”, dijo Miller. Describió sus primeros años como actriz como una época “desastrosa y gris” con algunas “malas decisiones”.

“Puede ser útil que te rechacen —y a mí me ha pasado muchas veces— y que después te levantes”, dijo Miller. “Definitivamente soy más asertiva de lo que era, y me preocupo menos por complacer a la gente. Senté cabeza. Me tomé un tiempo y después regresé a trabajar tras tener a mi hija”.

Convertirse en madre fue una experiencia que le hizo poner los pies en la tierra, comentó la actriz. “Me di cuenta de que la familia es más importante que cualquier otra cosa”, explicó. “No tenía tiempo para enfocarme en nadie más que la persona por la que era responsable. El mundo se volvió un lugar más profundo para mí”.