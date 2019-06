La Chile de Reinaldo Rueda gana en penales a Colombia y está en semifinales de la Copa América

Sao Paulo, Brasil.

Chile sigue con paso firme en la búsqueda de su tricampeonato en la Copa América, luego de vencer este viernes a Colombia 5-4 en penales en cuartos de final, tras haber empatado sin goles en el tiempo reglamentario en Sao Paulo.

Ambos onces hicieron gala de garra y disputa durante los noventa minutos, en los que los bicampeones estuvieron más cerca de abrir el marcador a partir de contragolpes y llegadas por las bandas.

El 0-0 llevó el paso a semifinales a los penales. Los chilenos hicieron marca perfecta desde el punto blanco, con goles de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez.

Por Colombia erró el último tiro William Tesillo, luego de que James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Edwin Cardona y Yerry Mina hubieran marcado.

Chile seguirá en la defensa de su título en semifinales ante el ganador del duelo entre Uruguay y Perú.

Colombia, que se regresará a casa sin haber recibido gol, no pudo derrotar la paternidad histórica de los chilenos en la competición, a quienes no gana desde 2011 y no ha vencido nunca en eliminaciones directas.

LAS ALINEACIONES TITULARES:

COLOMBIA: David Ospina - Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo - Juan Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe (Edwin Cardona, 67) - James Rodríguez, Falcao García (Duvan Zapata, 77), Roger Martínez (Luis Díaz, 81).

Entrenador: Carlos Queiroz.

CHILE: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripan, Jean Beausejour - Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz - Jose Fuenzalida (Esteban Pavez, 75), Eduardo Vargas, Alexis Sánchez.

Entrenador: Reinaldo Rueda.

Árbitro: Néstor Pitana (ARG).